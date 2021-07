Genesung im Stadtpark Delitzsch beschmiert

Delitzsch

Der Schaden zieht sich einmal rundherum. Die historische Brunnen-Anlage Genesung im Delitzscher Stadtpark ist übel beschmiert worden. Der Sachschaden ist hoch. Die Stadt hat eine Belohnung ausgesetzt – und die gilt nicht nur für den aktuellen Fall.

Hohe Belohnung

500 Euro Belohnung will die Stadt für sachdienliche Hinweise geben, die zur Ergreifung von Täterinnen oder Tätern führen, die für Vandalismus in derart schweren Fällen verantwortlich sind. Denn zuletzt gab es immer wieder schweren Vandalismus in Delitzsch, so wurden beispielsweise Bäume schwer beschädigt und mehrere tausend Euro Schaden verursacht.

Sachschaden könnte noch steigen

Der Sachschaden an der historischen Brunnen-Anlage beläuft sich auf rund 11 000 Euro – das allerdings ist nur eine erste Schätzung, der Schaden könnte sich noch auswachsen. Sowohl die Brunnenfigur selbst als auch das Brunnenbecken sind beschmiert, genutzt wurden vermutlich Sprühfarbe und Edding. So prangt nun zum Beispiel auf dem Gesäß einer Figur ein Gesicht, zudem wurden ein Herz und sinnlose Buchstabenfolgen auf den Marmor gezeichnet, auf den Bäuchen der beiden Figuren sind Strichmännchen gemalt. An der aus Kalkstein gefertigten Wand des Brunnenbeckens steht nun unter anderem „Assozial aber mit Stiel“, was wohl auch eine Menge über den Intellekt der Täterinnen und/oder Täter verrät. Das Brunnenbecken war erst vor wenigen Jahren erneuert worden. Die Marmorfigur wurde 1935 vom Bildhauer Alfred Brumme erschaffen.

Erster Verdacht

Die Stadt hat eine Strafanzeige beim Delitzscher Polizeirevier erstellt. „Die Polizei ist dran an der Sache, es gibt auch schon einen ersten Verdacht“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). „Es ist ein sinnloser Akt des Vandalismus“, ärgert sich das Stadtoberhaupt.

Von Christine Jacob