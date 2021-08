Genesung im Stadtpark Delitzsch soll gereinigt werden

Delitzsch

Erst knapp einen Monat ist es her, dass die Genesung im Delitzscher Stadtpark beschmiert wurde. Noch ist die Brunnenanlage gezeichnet. Doch der Zustand soll sich schon bald wieder bessern und das Denkmal zurück in seinen Ursprung gebracht werden. Dann auch nachhaltig?

Wie die Stadtverwaltung Delitzsch auf LVZ-Anfrage mitteilt, sollen die Schmierereien kurzfristig entfernt werden. Aktuell würden dazu noch Vergleichsangebote eingeholt und auch geprüft, ob eine Versiegelung möglich ist. Derzeit liege die erste Kostenschätzung im knapp fünfstelligen Bereich, heißt es weiter aus dem Rathaus.

Hoher Sachschaden

Es ist viel Schaden zu beheben: Sowohl die Brunnenfigur selbst als auch das Brunnenbecken sind an einem Wochenende im Juli beschmiert worden. Auf dem Gesäß einer Figur wurde bei der Vandalismusattacke zum Beispiel ein Gesicht gezeichnet, zudem wurden ein Herz und sinnlose Buchstabenfolgen auf den Marmor aufgebracht, auf den Bäuchen der beiden Figuren sind eine Art Strichmännchen gemalt. An der aus Kalkstein gefertigten Wand des Brunnenbeckens stehen in verschiedenen Farben unter anderem Sprüche wie „Assozial aber mit Stiel“ oder „gerne wieder“. Dazu wurden vermutlich Sprühfarbe und Edding genutzt, ähnliche Sprühfarbemarken fanden sich später auch an anderen Stellen in der Stadt wie etwa dem Schäfergraben. Der Sachschaden allein an der Genesung wird auf rund 11 000 Euro geschätzt.

Verdacht nicht erhärtet

„Sollten eine Täterin oder ein Täter gefunden werden, würde die Stadtverwaltung eine Schadensersatzforderung aufmachen“, heißt es weiter auf LVZ-Anfrage. 500 Euro Belohnung will die Stadt für sachdienliche Hinweise zahlen, die zur Ergreifung von Täterinnen oder Tätern führen, die für Vandalismus in derart schweren Fällen verantwortlich sind. Zu den Vorfällen an der Genesung hat es so auch Hinweise gegeben, in Verdacht geriet eine weibliche Person. Leider habe sich bisher jedoch kein Verdacht erhärtet.

Von Christine Jacob