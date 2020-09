Delitzsch

Das Delitzscher Genossenschaftsmuseum empfängt sicher nicht so viele Gäste wie zum Beispiel das Barockschloss. Doch stößt es räumlich im historischen Haus in der Kreuzgasse 10 schnell an die Grenzen. Deshalb müssen alle Möglichkeiten ausgenutzt werden. „Im Zuge der Umgestaltung und Modernisierung des Erdgeschosses wollen wir künftig auch den überdachten Innenhof stärker in das Museumskonzept einbinden“, erklärt Kurator Thomas Keiderling.

55 Grad Celsius unterm Dach

Bisher hing im kleinen Hof eine Foto-Girlande mit Bildern der Hausgeschichte. Und es wurde auch schnell sehr warm unterm Glasdach. Wegen des Treibhaus-Effekts heizte sich der Hof an heißen Tagen schon mal auf 55 Grad Celsius auf. Das soll sich nun ändern. Das Glasdach ist zur Sonnenbrille geworden.

Lichtschutz

„Zugegeben, die Idee ist älter. Schon vor Jahren wurde im Museumsteam und Vorstand darüber gesprochen, das hofseitige Glasdach mit einer Sonnenlicht dimmenden UV-Schutzfolie zu bekleben“, so Thomas Keiderling. Das ist nun dieser Tage passiert. Handwerker reinigten das Glas intensiv. Dann wurde eine Spezialfolie aufgebracht.

Neues Hofdesign

Noch in diesem Jahr soll der Hof für kleine Sonderausstellungen genutzt und völlig neu gestaltet werden. Zugleich soll er während der Museumsbesuche zum Verweilen einladen. Der Sonnenbrilleneffekt verhindert nicht nur das Aufheizen, auch das Licht ist nun für die Betrachter der Ausstellung angenehmer. Im Herbst wird dann auch das neue Hofdesign unterm Dach feststehen.

Von Heike Liesaus