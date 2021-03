Delitzsch

Es sind vor allem Nummernschilder, die mit BTF, ABI und ZE beginnen und am Montagabend auf dem Obi-Parkplatz an der Brehnaer Straße stehen. Dieser hat seit dem 1. März wieder geöffnet. In Sachsen geht das nicht. Dort bleiben Bau- und Gartenmärkte bis auf die selbstproduzierenden Gärtnereien geschlossen.

Berufs- und Freizeitpendler

Nutzen die Delitzscher die Gelegenheit zum Einkauf im „kleinen Grenzverkehr“ zwischen den Bundesländern, um sich mit Baumaterial oder Pflanzen einzudecken? Auf der Fahrt ins nur etwas mehr als zehn Kilometer entfernte Bitterfeld kommen zur besten Feierabendzeit schon einige Fahrzeuge mit einem Delitzscher Kennzeichen entgegen. Doch woher sie kommen, lässt sich natürlich nicht feststellen. Schließlich gibt es auch Berufspendler zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zumindest die Vermutung liegt nahe, dass Nordsachsen einen Ausflug innerhalb des für sie möglichen 15-Kilometer-Umkreises für Einkauf und Freizeit auch zum Einkauf im Baumarkt oder Gartencenter nutzen.

Kurz nach 17 Uhr ist der Parkplatz des Einkaufszentrums an der Brehnaer Straße zwar gut gefüllt, von einem Ansturm kann aber nicht die Rede sein. Der Kraftfahrer eines der Autos mit Delitzscher Kennzeichen, der gerade seinen Kofferraum mit etwas Blumenerde und einigen Pflanzen belädt, will seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen, weswegen er über die Landesgrenze gefahren ist, auch nicht anonym. Liegt der Einkauf überhaupt im Rahmen des Erlaubten?

Sozialministerium: nicht ausdrücklich verboten

Auf LVZ-Anfrage antwortet das Sozialministerium Sachsen: „Die Staatsregierung empfiehlt generell auf Reisen, Besuche und Einkäufe zu verzichten, insbesondere, wenn dies mit einem Übertritt der Landesgrenzen verbunden ist“. Ein ausdrückliches Verbot besteht aber nicht, erklärt das Sozialministerium. Es wird lediglich „eindrücklich darauf hingewiesen, dass die Kontakte hier auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren sind“, so die Antwort weiter.

Im Baumarkt ist es dann sogar vergleichsweise entspannt. Es gibt ausreichend Platz in den Gängen, an den beiden geöffneten Kassen stehen nur jeweils zwei Kunden an. Wie in Sachsen ist die Anzahl der Einkaufswagen reduziert. Alles also eher entspannt. Nur im kleinen Einkaufswagenhäuschen kommt es – zwar mit Maske und aus einem guten Grund – zum Unterschreiten des Mindestabstands. Ein Mann aus Bitterfeld fragt, ob es möglich ist, seine Zwei-Euro-Münze zu wechseln, weil er sonst keinen Korb auslösen kann.

Andere Situation in Delitzsch

In Delitzsch müssen aktuell der Baumarkt Hellweg und das Gartencenter Pflanzen-Richter, in dem tatsächlich jeweils zum Saisonstart akute Gedränge-Gefahr herrschte, geschlossen bleiben. Selbstproduzierende Gärtnereien indessen dürfen jedoch auch in Sachsen öffnen. Und davon gibt es einige in der Stadt und der Umgebung.

Von Mathias Schönknecht und Heike Liesaus