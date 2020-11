Gepard Tayo hat sich gut in Delitzsch eingelebt

Delitzsch

Gut einen Monat ist es her, dass mit Tayo erstmals ein Gepard in den Tiergarten Delitzsch eingezogen ist. In den vergangenen Monaten wurde dafür mit Hochdruck an der neuen Anlage gebaut, die der Raubkatze gute Bedingungen und sehr viel Platz bietet. Wie hat sich der Gepard nun eingelebt?

Entspannter Kater

Tiergartenleiterin Elisabeth Wiegand beschreibt Tayo als ein „außergewöhnlich“ gelassenes und sehr entspanntes, liebes Tier. Tayo ist drei Jahre alt und wurde Mitte Oktober aus dem Zoo Braunschweig nach Delitzsch geholt. Da konnte der Tiergarten noch Besucher empfangen und so wurde das Gehege zunächst abgesperrt, damit er sich in Ruhe einleben kann. Inzwischen ist es aufgrund der Corona-Regelungen nicht mehr möglich, dass Gäste kommen und das wiederum bringt auch Herausforderungen.

Anzeige

Tayo lebt seit gut einem Monat im Tiergarten Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Um den schönen Kater auch während der Schließzeit auf Trab zu halten, hat Tayo zum Beispiel diese Woche einen Riesenkarton mit „Schnüffelgeschenken“ bekommen. Katzen sind bekanntlich schlaue Wesen und werden geistig gerne gefordert – und das erfüllt der Karton. Gefüllt ist er mit Kot von Zebras und Antilopen, was Tayo mental gut auf Trab bringen dürfte. Leckereien fehlen aber natürlich auch nicht.

Herzen erobert

Insgesamt hat sich Tayo hervorragend eingelebt, nutzt sicher seine große Anlage, frisst gut und freut sich über Besuch. Er habe auch bereits den ersten Tierpaten gefunden und sich ins Herz der Tierpfleger gestohlen, berichtet die Tiergartenleiterin. „Nach dem Tod der Bären war es sehr schwer für die Pfleger, ein so anderes Tier in ihr Herz zu lassen, aber Tayo konnte sie im Sturm erobern“, berichtet Elisabeth Wiegand. Man darf nicht vergessen, dass der Tod der Bären Knicki und Susi vor zwei Jahren ein schmerzlicher Verlust für das ganze Team war, die Bären lebten schließlich jahrzehntelang im Tiergarten.

Weitere Aufgaben

Das Team im Tiergarten hofft bald wieder auf Gäste. Und man hofft auf weitere Tierpaten. Weitere Finanzen werden helfen, den Bau an der Anlage weiterzuführen. Der nächste große Bauabschnitt ist der Innenausbau der Container. Der Förderverein des Tiergartens ist federführend für die Gestaltung der Anlage, finanziell und in Sachen Arbeitsleistung hat der Verein Großes und Großartiges geleistet.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Von Christine Jacob