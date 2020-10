Gepard Tayo im Tierpark Delitzsch angekommen

Delitzsch

Im Tiergarten Delitzschlebt seit Mittwoch ein Gepard. Tayo ist drei Jahre alt und wurde aus dem Zoo Braunschweig nach Delitzsch geholt, wo das Tiergartenteam und der Förderverein in den vergangenen zwei Jahren die Gestaltung eines rund 2000 Quadratmeter großen Geheges voran- und zum Erfolg getrieben haben. Die einstige Bärenanlage wurde komplett umgestaltet, vor allem die Ehrenamtlichen haben die Bauarbeiten übernommen.

Tayo soll zur Arterhaltung beitragen

Der Gepard wird den Tiergarten Delitzsch zur Fortpflanzung künftig immer wieder verlassen. Durch die Begattung von weiblichen Geparden in anderen zoologischen Einrichtungen soll er so einen Beitrag zur Arterhaltung leisten. Nur noch rund 7500 Tiere leben nach Angaben des Tiergartens in Afrika, die Art gilt als stark bedroht.

Tayo kann voraussichtlich ab Montag von den Besuchern bestaunt werden. Der Bereich im Umfeld des großen Raubtiergeheges bleibt deshalb wohl noch bis zu diesem Termin gesperrt, um dem Gepard eine möglichst störungsfreie Eingewöhnung zu ermöglichen.

Von cj