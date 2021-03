Rackwitz

Marco Müller spricht gern von einem Lego-Kasten. Doch das Set des Peri-Niederlassungsleiters ist verteilt auf ein Lager mit knapp 30 000 Quadratmetern und damit weitaus größer als die herkömmlichen Bau-Boxen. Vom Prinzip funktionieren sie aber ähnlich wie die bunten Modellsteine, sagt Müller. Als Hersteller von Schalungs- und Gerüstsystemen setzt Peri auf möglichst wenige Teile mit denen jedoch eine Vielzahl von Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten abgedeckt werden sollen. Um dies effektiver zu gestalten, will das bayerische Unternehmen seinen Standort in Rackwitz nun umbauen. Geplant ist unter anderem eine neue Halle.

Feste Größe in der Branche, aber außerhalb kaum bekannt

Durchschnittlich verlassen täglich zwischen 20 und 30 Lkw das Rackwitzer Mietlager an der Kömmlitzer Straße 2. Dabei werden zwischen 120 und 180 Tonnen Material umgeschlagen. Es geht vor allem um Teile des Gerüstbaus, unterschiedliche Schalungen und Platten. In Rackwitz sind aktuell 58 Mitarbeiter in den Bereichen Logistik und Vertrieb, in der Reinigung und dem Sonderschalungsbau beschäftigt, sagt Torsten Hauwede. Der 54-jährige Rackwitzer ist seit Anfang an dabei und leitet heute die Vertriebslogistik. Den größten Anteil machen die Lagermitarbeiter mit 30 Beschäftigten aus, erklärt Marco Müller. Die meisten von ihnen kommen aus der Region Delitzsch, sagt der 48-jährige Diplom-Ingenieur, viele von ihnen sogar mit dem Fahrrad auf Arbeit.

Das Unternehmen Peri Peri ist nach eigenen Angaben international einer der größten Hersteller von Schalungs- und Gerüstsystemen mit einem jährlichen Umsatz von über 1,685 Milliarden Euro. Weltweit werden 9500 Mitarbeiter beschäftigt. In Deutschland ist das 1969 gegründete Unternehmen an 21 Standorten vertreten.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Weißenhorn nahe Ulm hat im Jahr 1992 seine Niederlassung in Rackwitz gegenüber dem heutigen Wohngebiet Neu-Schladitz eröffnet. Grund für die Ansiedlung sei das große Potenzial Leipzigs in der Nachwendezeit gewesen, sagt Müller. Zwar ist die Firma gut 30 Jahre danach in der Bau- und Gerüstbranche der Region eine fest Größe, außerhalb sei der Bekanntheitsgrad jedoch noch nicht sehr hoch, sagt Müller. Zum Firmensitz in Rackwitz, der vom Unternehmen als Niederlassung Leipzig geführt wird, gehören kleinere Standorte bei Dresden und Erfurt.

Peri stellt seine etwa 10 000 in Rackwitz lagernden Teile nicht einfach nur für Mietzwecke und den Verkauf zur Verfügung. Quelle: Wolfgang Sens

Peri schreibt aktuell bereits Stellen aus

Peri stellt seine etwa 10 000 in Rackwitz lagernden Teile nicht einfach nur für Mietzwecke und den Verkauf zur Verfügung. Das Unternehmen entwickelt die Lösungen für die Schalungs- und Gerüsttechnik selbst, fertigt für Kunden auch individuelle Sonderbauten vor Ort an. Der Rackwitzer Unternehmensstandort wirkte so beispielsweise beim Bau des Empfangsgebäudes des Leipziger BMW-Werks, bei der Kuppelsanierung des Gasometers Nord in Leipzig, beim Umbau des Arsenalgebäudes des Militärhistorischen Museums Dresden oder beim Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) mit.

In den kommenden Jahren will Peri in Rackwitz eine weitere Halle für das Lager errichten, um wettergeschützt arbeiten zu können, sagt Müller. Weitere Flächen werde das Unternehmen dagegen nicht entwickeln. Auch wenn nicht räumlich, sei das Unternehmen dennoch am Wachsen. Mit dem Umbau sei auch ein Stellenzuwachs geplant. Aktuell werden bereits Auszubildende im Bereich Fachlagerist, Bau- und Maschinenbauingenieure für Schalungen und Vertriebsmitarbeiter gesucht.

Die Mietteile arbeitet Peri am Standort in Rackwitz nach jedem Kunden auf. Durchschnittlich verlassen täglich zwischen 20 und 30 Lkw das Lager an der Kömmlitzer Straße 2. Quelle: Wolfgang Sens

Müller: Mit der Region Leipzig auf Augenhöhe

Peri-Niederlassungsleiter Marco Müller kommt ursprünglich aus der Region Unterfranken, wo er noch heute lebt. Über die Station Erfurt kam er 2017 nach Rackwitz. „Ich fühle mich hier wohl“, sagt Müller. Mit den regionalen Kunden habe er ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe. „Es ist ein gegenseitiges Vertrauen“, sagt Müller.

