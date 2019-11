Geschichte wird in Badrina lebendig

Badrina

Kürzlich lud der Badrina-Scholitzer Heimatverein zu seinem 10. Chroniknachmittag ein, der sich in all den Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut. Die mit zahlreichen geschichtlichen Begebenheiten und Sagen gespickte Veranstaltung, die einmal ganz klein im Roten Salon des Leine-Saals begonnen hatte, füllt mittlerweile den großen Saal. Weit über 100 Gäste waren dabei, um nach den einleitenden Worten des Moderators Ingmar Ihle den Ausführungen der ehrenamtlichen Referenten zu folgen.

Bunte Themenvielfalt

Die Palette der Themen, die mit vielen Fotografien und Grafiken illustriert wurden, war breit gefächert. Ilse Spiegler vom Delitzscher Schloss- und Heimatverein trug die Sage „Im Hasenheim“ vor, die im und am Roten Haus ihren Ursprung hat. Auch in der Erzählung „Der Fluch der Witwe Rinke“ kommt das Rote Haus, das an der B 2 liegt, vor. Die Begebenheiten dazu sollen sich nach der Völkerschlacht bei Leipzig um 1813 in der Prell- und Noitzscher Heide ereignet haben. Wie Jochen Eckardt aus Badrina in seinen Ausführungen hinzufügte, soll im Vorfeld dieser tragischen Ereignisse auch die Tiefenseer Mühle eine Rolle spielen.

Der Pferderaub zu Wellaune

Mit dem „ Pferderaub zu Wellaune“ begaben sich die Gäste mit Mitgliedern des Kohlhaas-Clubs Schloss Schnaditz in das Jahr 1532. Sie erfuhren, dass der Kaufmann Hans Kohlhase aus Berlin auf seinem Weg zur Leipziger Messe durch Wellaune kam, wo man ihm nach einem Streit seine edlen Rösser abnahm. Heinrich von Kleist griff die damaligen Ereignisse auf und verfasste knapp 300 Jahre später seine weltberühmte Novelle „ Michael Kohlhaas“. Doch auch zahlreichen anderen Dichtern hatte es der Pferderaub angetan. Unter anderem schrieb der Wurzener Autor Reiner Herrig das Epos „ Hans Kohlhase – Der Kampf ums Recht“, aus dem Mathias Mieth aus Schnaditz am Chroniknachmittag einige Episoden zum Besten gab.

Russlandfeldzug überlebt – kurz vor der Heimat ermordet

„Die Stimme des Gewissens“ lautete der Vortrag von Holger Heinze aus Badrina, der ebenfalls über eine wahre Begebenheit zu berichten wusste. Dabei handelte es sich um einen Dübener namens Krahnefeld, der am Napoleonischen Russlandfeldzug 1812 teilnahm und diese grausamen Schrecken überlebte. Doch auf dem Heimweg wurde er kurz vor seiner Heimat Opfer eines heimtückischen Mordes.

Die Geschichte von der Affenschaukel

Nach einem Zeitsprung sahen die Gäste Bilder von der Schule in Roitzschjora, von der Sieglinde Wohlschläger aus Löbnitz allerhand zu berichten wusste. Sie hatte jedoch noch eine weitere hübsche Geschichte im Gepäck und erzählte von der beliebten Affenschaukel, die sich einst an der Badestelle an der Alten Mulde befand. Als sie diese in Wort und Bild in Erinnerung brachte, ging ein Schmunzeln durch die Reihen, denn ein Teil der Zuhörer konnte sich noch gut an das Relikt erinnern.

Landschaftsfotos aus der Region

Weitere nette Erinnerungen, die noch gar nicht so lange zurückliegen, trug Bärbel Westphal von der Schmiede Badrina vor. In wunderbaren Worten und Bildern aus Privatbeständen im Raum Badrina, Reibitz und Löbnitz präsentierte sie Kindheits- und Jugenderinnerungen aus Zeiten der DDR. In der Kaffeepause, in der selbstgebackene Kuchen mundeten, wurden von Ramona Mix aus Badrina herrliche Landschaftsfotografien der Region gezeigt.

Von Heike Nyari