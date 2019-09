Gesprächsrunde zu jüdischem Leben in Delitzsch und Sachsen

Delitzsch

Die Quintessenz wird schon sehr früh an diesem Abend im Delitzscher Schalom-Begegnungszentrum klar. „Zusammenleben und zusammenwachsen mit unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Kulturen ist wichtig“, sagt Matthias Mittmann. Der Einrichtungsleiter führte die Gesprächsrunde „Antisemitismus in Sachsen“ am Dienstag in der Mauergasse.

Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft?

Über seine vielfältigen Formen von Vorurteilsbildung bis zu offener Gewalt diskutierte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Leipzig, Küf Kaufmann, mit dem Historiker und Delitzscher Oberbürgermeister, Manfred Wilde, dem Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für das Jüdische Leben, Thomas Feist, und demLandesrabbiner von Sachsen, Zsolt Balla.

Wie konnten antisemitische Haltungen in Deutschland wieder in die gesellschaftliche Mitte vordringen?, fragte Mittmann. Kaufmann antwortete, er habe nie gedacht, dass es wieder eine Zeit geben wird, in der dieses Thema diskutiert werden muss.Nach dem Kniefall Willy Brandts in Warschau, der als Geste mit der Bitte um Vergebung für deutsche Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gilt, habe das heutige Deutschland nicht die Schuld übernommen, sagte der 72-Jährige, aber es habe sich davon freigemacht. Die aktuellen Entwicklungen seien komplex, sagte Kaufmann. „Wenn ich eine Antwort wüsste, bekäme ich sofort den Nobelpreis.“

Stetiges Erinnern

Es müsse vor allem Aufklärung mit konkreten Beispielen geleistet werden, sagte Wilde. Es müsse gezeigt werden, „in der eigenen Stadt, in dieser Straße, in dieser Hausnummer, mit diesem Namen haben jüdische Familien gelebt“.

Zwar lautete das Thema des Abends „Antisemitismus in Sachsen“, doch es würde vor allem über das jüdische Leben gesprochen. Und womöglich ist es genau das Kennenlernen dieser fast vergessenen Welt nebenan, um Antisemitismus wirkungsvoll zu begegnen.

Von Mathias Schönknecht