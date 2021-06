Corona bremst Erschließung aus - Strand-Gestaltung am Seelhausener See bleibt in der Schwebe

Kite-Surfen, Baden, Wandern – der Seelhausener See bei Löbnitz ist Ausflugsziel. Doch die offiziellen Nutzung ist im Ex-Tagebau beschränkt. Und derzeit geht wenig voran. Auch weil coronabedingt Geld fehlt.