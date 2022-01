Gesundheitsamt impft am Dienstag in Delitzsch

Delitzsch

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen bietet am Dienstag, den 4. Januar, einen Impftermin in Delitzsch an. Von 9 bis 16 Uhr wird in der Außenstelle des Landratsamtes in Delitzsch, Richard-Wagner-Straße 7a, vorrangig Moderna gespritzt. Sofern medizinische Gründe vorliegen, wird auf Biontech zurückgegriffen. Dabei werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verabreicht.

Torgau impft am Donnerstag

Impfen lassen kann sich jeder ab dem Alter von 16 Jahren. Die Termine sind über die App Impf-Finder online buchbar oder über die Webversion. Einen weiteren Termin gibt es am Donnerstag, den 6. Januar, in Torgau. Ebenfalls von 9 bis 16 Uhr gibt es in der Außenstelle des Landratsamtes in Torgau, Südring 17, ein Impfangebot.

Wie das Landratsamt informiert, muss in die Suchmaske Delitzsch oder Torgau eingetragen werden, empfehlenswert ist es außerdem, den Suchradius auf wenige Kilometer zu beschränken. Nach der Buchung eines Termins erhalten die Impfwilligen eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Zum Termin muss neben den ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungsbögen auch der Impfausweis mitgebracht werden. Für eine Boosterung müssen seit der letzten Impfung oder des letzten positiven PCR-Testes drei Monate vergangen sein.Die Aufklärungsbögen sind auf der Homepage des RKI abrufbar: www.rki.de.

Von mhs