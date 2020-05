Gibt es einen Fahrrad-Boom in Nordsachsen?

Nordsachsen

Frühling ist Fahrradzeit und Hochsaison für Fahrradläden. Das ist so weit nichts Neues. Doch die Corona-Krise hat das Geschäft eher beflügelt, verkündete nun der Zweirad-Industrie-Verband, der in Deutschland etwa 100 Unternehmen der Fahrradindustrie vertritt. „Ohne von einem Gewinner der Krise reden zu wollen, muss man festhalten, dass das Fahrrad gerade einen besonderen Moment erlebt“, so Sprecher David Eisenberg. Doch wie sieht es im Landkreis Nordsachsen aus, gibt es hier wirklich einen Fahrrad-Boom. Wir haben uns einmal in Fahrradläden umgehört.

Entspannter Blick auf die Umsätze

Christian Paul vom Geschäft Fahrrad-Paul in Eilenburg blickt inzwischen entspannt auf seine Umsätze. Es sei jedoch noch eine Lücke da, aus den Wochen, in denen nicht verkauft werden durfte. Dann kam der 20. April und mit ihm eine Welle. „Wir haben deutlich gespürt, dass die Leute sich gefreut haben, dass sie wieder raus und aufs Rad dürfen. Da gingen die Umsätze besonders in den ersten Tagen durch die Decke. Da hat fast kein Kunde ohne Fahrrad den Laden verlassen“, sagt der Inhaber. Zudem habe er von einigen Kunden gehört, die konsequent aufs Rad umgestiegen sind. Jetzt auch mal das Auto stehen und die Bahn fahren lassen und selber reintreten.

Der 38-Jährige hat aber auch die positive Erfahrung gemacht, dass viele Stammkunden zur Stange gehalten haben. Sie haben beispielsweise Räder in den Wochen der Schließung zur Inspektion gebracht, also für Umsatz mit Werkstattleistungen gesorgt. Und auch seinen fünf Mitarbeitern dankt der Chef für ihren selbstlosen Einsatz. Aktuell sei besonders das E-Bike stark nachgefragt, aber auch hochwertige Trekking-Räder, Bikes und Cityräder. „Der Umsatz ist gut, das eine Auge ist blau, ansonsten geht es mir gut und ich bewege mich in einem Umsatzbereich, mit dem ich inzwischen wieder leben kann.“

Nach der Wiedereröffnung ging es bergauf

Wilma Ryl (52) ist Inhaberin vom Fahrradgeschäft Ryl in Delitzsch. Zweiter Inhaber ist Peter Kreutzer (60), der sich um die Werkstatt kümmert und für Reparaturen verantwortlich ist. Geöffnet hat das Fahrradgeschäft in der Eilenburger Straße seit 20 April. Die Wochen davor seien fast ein Totalausfall gewesen. Der Laden geschlossen, und in der Werkstatt kaum Reparaturen, die ja möglich waren. „Ich denke, das haben viele Kunden nicht gewusst“, sagt die Chefin.

Nach der Wiedereröffnung sei es dann jedoch „überwältigend“ bergauf gegangen. „Das ging schon über den üblichen Frühjahrsansturm hinaus, den es um diese Zeit gibt. Was mich total begeistert hat, war die Vielzahl der Kunden, die zu uns kamen. Und auch die Freundlichkeit und die vielen netten Worte der Dankbarkeit, die wir gehört haben. Das hat motiviert. Wie reparieren seitdem viel, verkaufen auch viele Ersatzteile und auch der Fahrradverkauf ist gut angelaufen und seit gut einer Woche recht ordentlich. Unter dem Strich kann ich sagen, dass wir die Zeit gut überstanden haben und mit diesen Kunden, bei denen wir uns bedanken, auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken“, sagt die 52-Jährige.

Stärker nachgefragt, aber nicht überrannt

Von einem Boom für sein Geschäft möchte David Schatzki nicht sprechen. Er betreibt das Geschäft „Radsport und Technik“ in der Oschatzer Innenstadt. Dort können diverse Räder nicht nur gekauft, sondern auch repariert werden. Beides ist in den vergangenen Wochen noch stärker nachgefragt als üblich. „Davon, dass wir überrannt worden sind, kann aber keine Rede sein“, so der Lonnewitzer. Am meisten nachgefragt werden E-Bikes, inzwischen nicht nur von der älteren Generation, sondern auch von den Kunden zwischen 30 und 50.

Im Gegensatz zu den Großstädten hätten im ländlichen Oschatzer Raum und der weiteren Umgebung die Menschen das Rad nicht als Alternative zu Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln entdeckt. „Vielmehr habe ich beobachtet, dass die Menschen sich der Natur, von der sie umgeben sind, deutlich bewusster wurden als zuvor. Touren in den umliegenden Wäldern, Wege zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad erkunden, die in der unmittelbaren Nachbarschaft sind – all das hat im Zuge der Schließungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen deutlich zugenommen. Die Menschen bewegen sich wieder mehr selbst – Corona sei dank.“

Schatzki rechnet damit, dass in den kommenden Wochen der Trend zum Fahrrad in der Region weiter anhalten wird. „Immerhin müssen wir davon ausgehen, nur in den eigenen Landes- oder Bundesgrenzen Urlaub machen zu können“, sagt er mit Blick auf die anhaltende Diskussion um die Reisebeschränkungen. Die Oschatzer könnten sich glücklich schätzen, dass in und um die Stadt in Radwege und den Radverkehr investiert wurde und weiter daran gewirkt wird, die Bedingungen zu verbessern – sowohl für die Elektro- als auch für die herkömmlichen Fahrräder.

E-Bike ist längst kein Seniorenfahrzeug mehr

Thomas Hammer von Fahrrad Hammer in Eilenburg kann den Andrang auf die Fahrradläden nach der Öffnung absolut bestätigen. „Die haben anscheinend alle gelauert, bis wir wieder aufmachen“, sagt er und lacht. Vor allem in der Abteilung E-Bikes ist die Nachfrage groß. „Ich würde sogar sagen, sie hat sich verdoppelt.“ Dabei sei das E-Bike längst kein Seniorenfahrzeug mehr. „Sehr viele junge Leute steigen jetzt auf das E-Bike um.“ Einen größeren Ansturm auf die Werkstatt kann Hammer nicht verzeichnen. „Im Frühjahr ist unsere Werkstatt immer brechend voll mit Reparaturen“, erzählt er. „Wenn das Wetter besser wird, holen viele ihr Fahrrad wieder raus und dann stehen Reparaturen an.“

Wo bleiben die Frühlingsausflügler?

Auf Frühlingsausflügler, die sich vor Ort Räder leihen, wartet man vielerorts dagegen noch vergebens. „Bis jetzt haben wir noch keine Nachfragen gehabt, aber wir haben auch letzte Woche erst geöffnet“, sagt Kerstin Helbig. Neben dem Geoportal im Mügelner Schmalspurbahnhof betreut sie auch den Rad- und E-Bike-Verleih im Mügelner „Radhaus“ nebenan. Erst seit dem 6. Mai kann die „Erlebniswelt Kaolin“ unter Hygieneauflagen besucht werden, Anfragen zum Radverleih und möglichen Touren sind in den Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag von um 10 bis 17 Uhr wieder möglich.

Von Frank Pfütze, Christian Kunze, Katharina Stork, Manuel Niemann