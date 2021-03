Gibt es in Delitzsch Corona-Schnelltests zu kaufen?

Delitzsch

Wo gibt es in Delitzsch Corona-Schnelltest-Sets zu kaufen? Zwar steht jedem ein kostenloser Schnelltest zu, stehen die Testzentren in Delitzsch und Krostitz bereit, testet auch die Herz-Apotheke in Rackwitz. Vielfach wird zudem in medizinischen Einrichtungen, in Pflegeheimen und in Unternehmen getestet. Doch wenn schnell Sicherheit aus anderen Gründen gefragt ist, wenn der Weg zum Testzentrum zu lang ist oder wenn es gerade nicht geöffnet hat, dann dürften auch frei verkäufliche Schnelltest gefragt sein. Sind sie tatsächlich zu haben?

Erinnerung an Bück-Dich-Ware

Immerhin waren Masken einst auch knapp. Die gibt es nun selbst beim Discounter Aldi am Unteren Bahnhof. Testsets liegen noch nicht gleich im Regal daneben. Auf die Nachfrage an der Kasse aber verschwindet die freundliche Kassiererin plötzlich so tief unterm Tisch, dass der Jahrzehnte vergesse DDR-Begriff der Bück-Ware unvermittelt bildlich wird. Sie findet drei Stück, die vorrätig noch sind. Kostenpunkt jeweils 4,95 Euro. Immerhin ein Erfolg. Also gleich nebenan beim Drogeriemarkt Rossmann derselbe Versuch. „Haben wir“, so die Auskunft dort. „Wir bewahren sie im Kassenbereich auf. Sonst bekommen sie Beine.“ Sollten da Zeitgenossen das jedem zustehende Angebot eines kostenlosen Schnelltests pro Woche etwa auf ihre Weise umsetzen wollen? Die Sets kosten ansonsten zwischen 4,99 und 6,99 Euro, je nach dem, von welchem Hersteller sie gerade vorrätig sind. Aber nicht alle Discounter sind offenbar auf den Zug aufgesprungen. Beim Lidl ist zum Beispiel an der Kasse zu hören: „Hier leider nicht. Die gibt es nur online.“

Selbsttests auch in Apotheken erhältlich

Auch in einigen Apotheken im Stadtgebiet sind am Dienstagnachmittag ohne weiteres Antigen-Test zu haben, wenn auch nicht zum Discounterpreis. Es sind aber sogar Spucktests zu bekommen, bei denen das Nasebohren mit dem Tupfer entfällt. An anderer Stelle ist wiederum zu hören, dass es zwar Tests zu kaufen gibt, aber nur für gewerbliche Abnehmer.

Online ist nicht immer besser

Und der Online-Handel ist in diesem Fall nicht immer besser bevorratet als das reale Geschäft. So sind bei Rossmann die „Antigen-Testkits verschiedener Hersteller“ als „aktuell nicht vorrätig“ gekennzeichnet und auch bei Lidl sind die Boson-Tests online ausverkauft, jedoch „bald wieder verfügbar“.

Von Heike Liesaus