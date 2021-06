Der Glasfaserausbau ist in Delitzsch angekommen. Seit einigen Wochen werden unter anderem Hausanschlüsse gesetzt und Kabel verlegt. Dazu werden auch Gehwege geöffnet. Anwohner der Siedlung Am Karl-Marx-Platz wundern sich nun über vermeintlich mehrfach geleistete Arbeiten. Was steckt dahinter?