Rackwitz

Es sei „ein Stück weit wie mit der Elektrifizierung“, sagt Steffen Schwalbe. Der parteilose Rackwitzer Bürgermeister beschreibt damit den aktuell laufenden Ausbau des Glasfasernetzes in seiner Gemeinde. Rackwitz sei bereits mittendrin, eine Infrastruktur zu schaffen, auf die viele ländliche Regionen noch lange warten müssten.

Bauverwaltung hat ein Auge auf die Arbeiten

Schwalbe bittet daher alle Rackwitzer während der Bauzeit um etwas mehr Nachsicht – auch wenn es zu Einschränkungen beispielsweise durch die Öffnung von Gehwegen kommt. „Selbstverständlich sind wir bemüht, die Belastung auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt Schwalbe.

Aktuell agieren die Bautrupps der Firma Terrado, die die Arbeiten im Auftrag der Deutschen Glasfaser ausführt, in Podelwitz. In der kommenden Woche sollen die Tiefbauarbeiten in Neu Schladitz anlaufen. Dort werden dann der Hauptring, Mittelring, Südring Westring, Ostring und angrenzende Straßen betroffen sein.

Die Bauverwaltung nimmt die Arbeiten abschnittsweise ab, sagt Schwalbe. Für Fragen seien auch die Bauleiter vor Ort jederzeit ansprechbar, erklärt der Bürgermeister. Zudem könne eine Bauhotline der Deutschen Glasfaser und das Baubüro in Zschortau kontaktiert werden.

Gemeinde stellt Infos online

Auf der Internetseite der Gemeinde wird seit dieser Woche auch über den aktuellen Fortschritt und darüber informiert, welche Ortsteile und Straßenzüge in nächster Zeit von den Bauarbeiten betroffen sein werden. Die entsprechenden Haushalte werden zusätzlich per Handzettel in den Briefkästen benachrichtigt.

Die Bauhotline ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 028 6189060940 zu erreichen. Das Baubüro in der Lindenstraße 21 a ist immer mittwochs von 10 bis 13 Uhr und zwischen 14 und 17.30 Uhr geöffnet.

Von Mathias Schönknecht