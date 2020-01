Goitzsche Front geht mit neuer Platte auf Tour

Oschatz

Es war ein sensationeller Auftakt ihrer neuen Tour. Die Fans riefen immer wieder lautstark „Goitzsche Front, Goitzsche Front“ vor den Toren des E-Werks in Oschatz. Denn um ihren Fans eine Freude zu machen, gab es nach den Proben ein kostenloses Konzert. Ein „Warm up“ für das, was ihnen in den nächsten Tagen bevorsteht.

In Oschatz zeigte die Band schon mal, was sie drauf hat. Quelle: Kristin Engel

„Wir haben erst einen Tag zuvor von dem Konzert erfahren und uns sofort entschieden, dass wir von Grimma nach Oschatz fahren. Wir versuchen oft bei Konzerten von Goitzsche Front dabei zu sein und sind immer gemeinsam unterwegs“, so die Fans Marcel, Juliane und Marcus aus der Nähe von Grimma. Auch Marko und Uta aus Sterntal, Basti aus Leipzig und Holm aus Halle sind für das spontane Konzert extra angereist. „Wir waren bereits bei der Releaseparty in Berlin. Es sind immer lustige Leute da und die Konzerte sind klasse. Wir können mitsingen und tanzen. Dafür haben wir uns auch extra vorher das neue Album immer und immer wieder angehört. Je öfter man es hört, umso besser wird es.“ Apropos Album. Das neue Album „ Ostgold“ der Bitterfelder Band hat es in den deutschen Charts auf Platz zwei geschafft.

Käffchen zur Stärkung

Um das Album den Fans live zu präsentieren, wurde im E-Werk in Oschatz vor ein paar Tagen noch intensiv geprobt. Nach ihrer Ankunft in Oschatz gab es ein kurzes Käffchen zur Stärkung, bevor es zur Probe auf die Bühne ging. „Wir sind nicht zum ersten Mal in Oschatz. Das letzte Mal waren wir Pfingsten mit Dieter ,Maschine’ Birr hier. In der Generatorenhalle im E-Werk ist unser Felix Knabe Veranstaltungstechniker und da liegt es nahe, hier zu sein. In Oschatz werden alle Einstellungen für die gesamte Tour gemacht“, erklärt Schlagzeuger Tom „TT“ Neubauer.

Wein oder Bier?

Am 17. Januar startete ihre Tour durch Deutschland. Los ging es in Magdeburg. In acht Wochen wollen sie 16 Mal auf die Bühne treten. Da sind sie unter anderem auch in Wien, Köln und Hamburg anzutreffen. „Die Zahlen sprechen dafür, dass es die erfolgreichste Tour unserer Bandgeschichte sein wird. Die Partys werden immer größer. Ich freue mich darauf“, sagt Sänger Pascal „Bocki“ Bock.

Unverkennbar: Der Goitzsche-Front-Tourbus. Quelle: Kristin Engel

Die Platte „ Ostgold“ hat zudem die längste Entstehungsgeschichte. Zwei Jahre hat es gebraucht, sie auf den Markt zu bringen. „Viele der Stücke sind auf Tour entstanden. Wir haben uns von verschiedenen Musikern inspirieren lassen. Die CD ist wie ein Tagebuch. Wir wissen bei jedem Song, wo und wie er entstanden ist. Seit einem halben Jahr ist die CD nun fertig und wir können es gar nicht erwarten, die Lieder auf der Bühne zu präsentieren“, so Gitarrist Maximilian „Maxi“ Beuster. Und Sänger Bocki ergänzt: „Gute Musik ist wie ein guter Wein. Je länger er reift, desto besser ist er.“ Bei diesem Satz schauen ihn seine Bandkollegen skeptisch an. „Du trinkst doch gar keinen Wein“, sagt schließlich Bassist Christian „Ulze“ Schulze. „Ja, dann eben Bier ...“ Bocki überlegt einen Moment. „... hmm. Naja, stimmt nicht.“ Alle brechen in Lachen aus. Aber sie wissen genau, was Bocki damit meint. Alle haben lange auf dieses Album und auf diese Tour hingearbeitet.

Bock singt. Quelle: Kristin Engel

2000 Leute beim Konzert in Berlin

Besonders auf den Auftritt in Berlin freuen sie sich. Denn dann werden fast 2000 Leute beim Konzert sein. Die Musiker denken an ihre Anfangszeit. „Bei unserem ersten Konzert haben wir vor elf Leuten gespielt. Es waren drei Bands da und der Eintritt hat gerade einmal drei Euro gekostet. Mit der Zeit änderte sich das. Vor unserem ersten großen Auftritt hatten wir wahnsinnige Angst. Wir waren dann immer unterwegs. Und wir haben coole Mädels zu Hause, die das mitmachen und uns den Rücken stärken“, sagt Pascal Bock.

Goitzsche Front in Oschatz. Quelle: Kristin Engel

Neun oder zehn Lieder spielen sie live vom neuen Album „ Ostgold“. Und auch die alten Gassenhauer dürfen bei einem Konzert natürlich nicht fehlen, so wie „Der Osten rockt“, „Vier Asse“ und „Streichholz und Benzin“. „Hafen und Herz“ wollen sie in dieser Tour akustisch präsentieren – eine neue Herausforderung für die Jungs.

Von Stadt zu Stadt

Die Probe in Oschatz zogen sie kontinuierlich durch. Im Proberaum in der Heimat sieht das manchmal etwas anders aus. Dann freuen sich die Jungs, sich wiederzusehen und gemeinsam ein Bierchen zu trinken. Ob sie sich gegenseitig auch mal auf die Nerven fallen? „Nein. Wir sitzen während einer Tour eng aufeinander. Doch bisher sind wir uns nie auf den Sack gegangen. Wir sind wie eine gut funktionierende Familie. Bei einer Tour muss das funktionieren. Sonst würde man es auch an unserer Musik merken. Wir erleben ganz besondere Momente miteinander“, so Maxi. Und einer davon war das spontane Konzert im E-Werk in Oschatz. Nun geht es für die vier Jungs von Stadt zu Stadt, von Konzert zu Konzert und zu vielen unvergesslichen Erlebnissen.

In der Region Leipzig kann man die Band am 31. Januar sowie am 1. Februar (letzteres Konzert ausverkauft) im Hellraiser in Leipzig/ Engelsdorf erleben. www.ticketgalerie.de

Von Kristin Engel