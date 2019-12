Google-Trends: Das wurde über Delitzsch dieses Jahr gesucht

Delitzsch

Einen etwas anderen Blick auf die Höhepunkte liefert jedes Jahr das Internet: Auch 2019 hat Google ausgewertet, welche Begriffe Nutzer in Delitzsch und Umgebung am häufigsten in die Suchmaske eintippten. Besonders viel Aufmerksam erhielten dabei die Themen Tiere und Veranstaltungen. Oft waren es vermutlich auch Suchanfragen, die den Alltag erleichtern sollten.

Adventsmarkt war 2019 gefragt

Bei der Auswertung der Suchbegriffe, die Google für die LVZ erstellt hat, wurden die „Trending Searches“, also die Top-Aufsteiger des Jahres ermittelt. „Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2019 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben“, erklärte eine Google-Sprecherin.

Das Tierheim Delitzsch führt die Hitlist in dieser Hinsicht an. Laut Google suchten Internetnutzer Mitte Februar und Mitte Oktober sowie zwischen dem 1. und 7. Dezember vermehrt nach der Begriffskombination – und damit insgesamt häufiger als nach allen anderen.

Der Delitzscher Adventsmarkt war im Jahr 2019 gefragt. Quelle: Anke Herold

Ebenfalls zu Beginn des Dezembers stieg die Suchanfrage zu „ Delitzsch Weihnachtsmarkt“ rasant an. Und zwar so stark, dass sie es auf das gesamte Jahr gesehen auf den zweiten Platz schaffte. Wenig verwunderlich also, dass dann auch die Veranstaltung selbst mit einem Besucherrekordzu Ende ging. Zwar mit dem nicht ganz korrekten Begriff, dennoch am dritthäufigsten ergoogelten die Delitzscher den Tiergarten. Aber auch die getätigte Eingabe „Tierpark Delitzsch“ dürfte zum Erfolg geführt haben. Die nachfolgenden Suchanfragen „ Hellweg Delitzsch“ (Platz 4), „Pestalozzischule Delitzsch“ (5), „Pflanzen Richter Delitzsch“ (7) und „Unwetterwarnung Delitzsch“ (9) dienten wahrscheinlich in den meisten Fällen dazu, um Öffnungszeiten und Kontaktdaten zu erfahren oder den Tagesablauf zu strukturieren.

Eine Überraschung auf Rang 10?

Am sechsthäufigsten wurde nach der Delitzscher Schokoladenfabrik gesucht. Das dürfte am 125. Geburtstag, den das Unternehmen in diesem Jahr feierte, und den wechselnden Besitzverhältnissen der zurückliegenden Jahre gelegen haben. Auch die Suche nach den Öffnungszeiten des Fabrikverkaufs war wahrscheinlich ein Kriterium. Neben der Erreichbarkeit hat wohl auch ein weiteres Ereignis dazu beigetragen, dass die Kreiswerke Delitzsch häufig gegoogelt wurden. Ende Oktoberwar ein Großbrand in einer Lagerhalle an der Carl-Friedrich-Benz-Straße ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit 19 Fahrzeugen vor Ort. Dass es die Kicker des ESV Delitzsch noch in die Top 10 des Jahres 2019 geschafft haben, hängt sicherlich mit dem Aufstieg in die Landesklasse zusammen. Und auch zu Beginn des kommenden Jahres könnte der Suchbegriff noch einmal häufiger eingetippt werden. Denn am 10. Januar schaut der Traditionsclub Chemie Leipzig zu einem Testspiel am Werkstättenweg vorbei.

Aufstieg in die Landesklasse und Platz 10 in den Google-Trends: ein erfolgreiches Jahr für den Eisenbahnersportverein Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch

Zum Vergleich: sachsenweit dominierte die Landtagswahl die Suchanfragen, danach folgen die Themen Sturm, Tag der Sachsen in Riesa, Landesgartenschau, Pilze, Waldbrandstufe, Schnee, AvD-Sachsen-Rallye, Koalition und Polizeischülerinnen.

Top-Aufsteiger 2019 zu Delitzsch 1. Tierheim 2. Weihnachtsmarkt 3. Tierpark 4. Hellweg 5. Pestalozzischule 6. Schokoladenfabrik 7. Pflanzen Richter 8. Kreiswerke 9. Unwetterwarnung 10 . ESV Delitzsch

Von Mathias Schönknecht