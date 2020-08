Jeanette und Reinhard Rössler sollten am Sonnabend für ihr Jahrzehnte langes Wirken in ihrer Werkstatt für künstlerische Druckgrafik in Hohenossig den Gellert-Preis 2020 bekommen. Doch aus dem Übergabetermin des Kunstpreises, den der Landkreis Nordsachsen und die Sparkasse Leipzig stiften, wird erstmal nichts.