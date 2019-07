Delitzsch

Wieder freie Fahrt. Die Großbaustelle in der Straße Am Stadtwald im Delitzscher Osten ist beendet.

Über ein Jahr zog sich die Baustelle. Der Abwasserzweckverband hat in der Straße und in der Käthe-Kollwitz-Straße neue Mischwasserleitungen verlegt. Die Stadtwerke erneuerten das Stromverteilungsnetz. Die Wohnungsgesellschaft errichtete neue Stellflächen für Pkw an ihren Wohnblöcken. Die Stadt wiederum kümmerte sich um den Straßen- und Fußwegbau sowie Straßenentwässerung. Knapp 860 000 Euro wurden insgesamt investiert. Das Projekt hätte zu Ostern abgeschlossen sein sollen. Es gab allerdings Baubehinderungsanzeigen zwischen einzelnen Baufirmen und so Verzögerungen.

Delitzsch setzt auf Kombibauen

Die Stadt will auch künftig auf solche Kombimaßnahmen setzen, bei denen gleich mehrere Unternehmen an ihren Leitungen von Strom bis Abwasser Erneuerungen vornehmen, neue Straßendecken und anderes errichtet werden. Dies sei besser, als eine Straße immer wieder aufzureißen und Flickenteppiche entstehen zu lassen. So ist die Stadt auch bemüht, bei solchen Projekten die Telekom gleich mit ins Boot zu holen.

