Großbrand bei den Kreiswerken Delitzsch - Lagerhalle in Flammen

Delitzsch

Großbrand in Delitzsch: Seit dem frühen Abend steht eine Lagerhalle bei den Kreiswerken in Flammen. Das sagte Frank Tuchtefeld von der Leistelle der Feuerwehr in Leipzig. Die Einsatzkräfte sind demnach mit einem Großaufgebot von insgesamt 19 Fahrzeugen vor Ort. Ob der Brand unter Kontrolle ist, war gegen 19 Uhr noch nicht klar.

Die Feuerwehr wurde gegen 17.30 Uhr über den Brand informiert. Quelle: Feuerwehr

Laut Tuchtefeld wurde die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr über den Brand informiert. Zuerst hieß es, eine Bandmaschine stehe in Flammen. Das Feuer habe aber offenbar schnell auf die Lagerhalle übergegriffen.

Die Kreiswerke Delitzsch ist ein kommunales Unternehmen und für die Abfallentsorgung zuständig.

Von luc