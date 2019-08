Delitzsch

Zehn Jahre hat es gedauert. Nun endlich wird die Schnittstelle zwischen Bundesstraße 183 a und Stadtring zu einem Kreisverkehr umgebaut. Das hatte eine Petition bereits 2009 gefordert, als es zu schweren und auch tödlichen Unfällen auf der Kreuzung gekommen war. „Die dort vorhandene vierarmige Kreuzung stellt einen Unfallschwerpunkt dar und wird daher zum Kreisverkehrsplatz umgebaut“, hieß es zu Jahresbeginn in der Begründung der Landesdirektion. Immer wieder hatte es Vorfahrtsverletzungen gegeben, zudem verbunden mit hohem Tempo.

Kreisverkehr von 40 Metern

Ab diesem Monat nun wird der Unfallschwerpunkt, den seit fünf Jahren neben Sichtblenden auch eine Ampel bereits abgemildert hatte, entschärft – endgültig. Ab kommenden Montag beginnen im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) schon einmal die Vorbereitungen für das Bauvorhaben. Gebaut wird ein Kreisverkehr der B 183 a mit den Anbindungen der Kreisstraße 7447 und des kommunalen Stadtringes. „Die Baustrecke beträgt auf der B 183 a rund 350 Meter, die jeweiligen Anbindungen werden auf einer Länge von rund 70 Metern angepasst. Der Kreisverkehr wird einen Außendurchmesser von 40 Metern und die Kreisfahrbahn eine Breite von 7 Metern haben“, schildert das Lasuv.

Der Verkehrsknotenpunkt der B 183 a, auch „Todeskreuzung“ genannt , soll zum Kreisverkehr ausgebaut werden. Quelle: Wolfgang Sens

Am Montag beginnen zunächst vorbereitende Arbeiten und die Herstellung einer für die Bauzeit geltenden Umfahrung zwischen der B 183 a und dem Stadtring. Die eigentlichen Arbeiten am Kreisverkehr beginnen voraussichtlich am 26. August. Eine örtliche Umleitung für Pkw erfolgt über die bauzeitliche Umfahrung einspurig mit Ampelregelung zwischen der B 183 a aus Richtung Bad Düben und der Gemeindeverbindungsstraße Stadtring. Die großräumige Umleitung vor allem für den Schwerlastverkehr wird über die B 184 Sachsenstraße, Kreisstraße 7442, Staatsstraße 4, Kreisstraße 7446, Kreisstraße 7443 auf die B 183 a geführt, was die umliegenden Dörfer nicht unbedingt freuen wird. Die Umleitung in der Gegenrichtung erfolgt über die gleichen Straßen. Von Bad Düben in Richtung Delitzsch erfolgt die Umleitung über die B 2, Krostitz und S 4 bis Delitzsch. Das Bauende der Gesamtmaßnahme ist laut Lasuv im Dezember 2019 vorgesehen. „Die Verkehrsteilnehmer und Anwohner im Umfeld werden um Verständnis für die mit der Baudurchführung über einen längeren Zeitraum eintretenden Umleitungen und Erschwernisse gebeten“, wirbt das Lasuv um Verständnis. Mit dem Bauvorhaben sind auch Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. Zum Ausgleich werden 29 Bäume in einer Baumreihe nördlich der B 183 a und beidseitig der Gemeindeverbindungsstraße gepflanzt. Ferner sei eine Heckenanpflanzung mit einem Umfang von 60 Quadratmetern als Ausgleich geplant.

Die Gesamtbaukosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rund 890 000 Euro. Davon tragen die Bundesrepublik Deutschland 478 000 Euro, die Stadt Delitzsch und der Landkreis Nordsachsen je 206 000 Euro. Der Anteil des Landkreises und der Stadtverwaltung wird aus Mitteln des Freistaates Sachsen mit 90 Prozent gefördert.

Von Christine Jacob