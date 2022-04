Großeinsatz der Feuerwehr in Delitzsch: Lagerhalle brennt am Montagmorgen 

Delitzsch

Kurze Nacht für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Delitzsch und Umgebung: In der Nacht von Sonntag zu Montag heulten kurz nach 3.30 Uhr die Sirenen in der Stadt. In der Fabrikstraße nahe der ehemaligen Zuckerfabrik stand der Dachstuhl einer Halle in Brand. Auch Einsatzkräfte aus Eilenburg mussten angefordert werden. Es ist nicht das erste Feuer auf dem Gelände.

Feuerwehren bringen Brand am Montagmorgen unter Kontrolle

Feuerwehralarm in Delitzsch: In der Nacht vom 17. zum 18. April mussten die Einsatzkräfte in die Delitzscher Fabrikstraße ausrücken. Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik stand eine Halle in Flammen. Das Feuer war gegen 6 Uhr morgens unter Kontrolle. Der Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen hoch. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Gegen 6 Uhr am Montagmorgen hatten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle. Nach ersten Informationen soll es keine verletzten Personen aber hohen Sachschaden geben. In einem Teil der Halle soll unter anderem Styropor gelagert worden sein. Die Löscharbeiten und schließlich die Restlöscharbeiten dauern an. Mehrere Trupps waren unter Atemschutz im Einsatz. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Richard-Wagner-Straße musste zum Teil gesperrt werden.

Lesen Sie auch

Wie die Halle in Brand geriet, ist bisher noch ungeklärt. Auch zur Höhe des Sachschadens ist zur Stunde noch nichts bekannt.

In der Halle hatte es bereits im Oktober des Vorjahres gebrannt. Am 15. Oktober 2021 standen dort gelagerte Strohballen in Flammen. Auch vor sechs Monaten dauerte der Einsatz mehrere Stunden an.

Von mhs