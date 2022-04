Großeinsatz in Delitzsch: Das sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr

Delitzsch

Am frühen Montagmorgen brannte es in der Delitzscher Fabrikstraße lichterloh: Eine leerstehende mehr als 100 Meter lange und 20 Meter breite Lagerhalle auf dem Gelände der einstigen Zuckerfabrik stand in Flammen. Die immense Rauchwolke war im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus zu sehen. Der Brand beschäftigt die Feuerwehr, die Delitzscher Bürger und Bürgerinnen auch noch einen Tag danach. Der Delitzscher Wehrleiter Andreas Pradel, am Ostermontag auch Einsatzleiter, schaut auf den Großbrand zurück.

Bereits beim Eintreffen der Kräfte brannte der Dachstuhl der sieben Meter hohen Halle in voller Ausdehnung. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Delitzsch, Beerendorf, Laue, Schenkenberg und Selben/Zschepen waren seit der Alarmierung um 3.32 Uhr im Einsatz. Zusätzlich zu den Delitzscher Wehren habe Pradel später eine zweite Drehleiter der Eilenburger Feuerwehr nachgefordert.

Das Positive: Verletzt wurden laut Angaben von Polizei und Feuerwehr keine Personen. Der Sachschaden ist laut Andreas Pradel aber enorm: Gut 75 Prozent der Halle, etwa 2700 Quadratmeter, seien zerstört, das Dach komplett eingestürzt. In der Halle sei viel Müll zum Vorschein gekommen, auch alte Autoreifen. Das sich ebenfalls in der Halle befindliche Styropor habe nicht gebrannt.

Ursache des Brandes in Delitzsch noch unklar

Die Hauptaufgabe der Feuerwehr sei gewesen, zu verhindern, dass die Flammen bei der auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik bestehenden engen Bebauung auf Nachbargebäude übergreifen. „Das ist uns gelungen“, sagt Pradel. Und das bei erschwerten Bedingungen: Die Wasserversorgung in der Fabrikstraße sei problematisch. Es mussten mehrere hundert Meter Weg von der Richard-Wagner-Straße überwunden werden.

Neben den Feuerwehren, der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Schnell-Einsatz-Gruppe des DRK Kreisverbands Delitzsch im Einsatz. Die ehrenamtlichen Helfer versorgten die Feuerwehrleute während der Löscharbeiten. „Das ist nicht selbstverständlich und gar nicht hoch genug anzurechnen“, sagt Pradel.

Die Ursache des Brandes ist weiterhin unklar. Die Polizei hat am Dienstag einen Brandermittler eingesetzt und die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddeliktes aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es weiterhin keine Angaben.

Feuer flammte wieder auf

Andreas Pradel dankt allen Einsatzkräften, die den Osterfeiertag nicht mit ihren Familien verbringen konnten, sondern sich engagiert haben und bis zum Nachmittag im Einsatz waren. Dies sei umso ärgerlicher, sollte sich herausstellen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Und auch für den Steuerzahler werde der Einsatz aufgrund des Aufwandes teuer.

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Delitzsch erneut zu der Halle alarmiert, das Feuer flammte wieder auf. Die Einsatzkräfte waren nochmals für einige Stunden beschäftigt.

In der Halle hatte es bereits im Oktober des Vorjahres gebrannt. Am 15. Oktober 2021 standen dort gelagerte Strohballen in Flammen. Auch vor sechs Monaten dauerte der Einsatz mehrere Stunden an.

Von Mathias Schönknecht