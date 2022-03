Großeinsatz in Rackwitz: Brand in einer Industriehalle

Rackwitz

Zu einem Großeinsatz von Rettungskräften kam es am Freitagmittag im Rackwitzer Industriegebiet. Ein Bagger in der Halle der Rackwitzer WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH war in Brand geraten. Wegen brennender Reifen gab es eine starke Rauchentwicklung. Recycling-Stoffe brannten aber laut Auskunft des WKE nicht.

In der Halle des Recyclingunternehmens WKE in Rackwitz löschen Feuerwehren aus Rackwitz und Delitzsch einen brennenden Bagger. Quelle: privat

Feuerwehren aus Rackwitz und aus Delitzsch rückten an, der Katastrophenschutz, Polizei und Rettungswagen kamen vor Ort. Es wurde befürchtet, dass auch Dieseltanks Feuer fangen könnten. Doch der Brand konnte dank des Einsatzes der Feuerwehren in wenigen Minuten gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden.

Der Bagger war bei Reparaturarbeiten in Brand geraten. Personen kamen offenbar nicht zu Schaden.

Von Manuel Niemann