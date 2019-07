Benndorf/Delitzsch

Dass man die Arbeit von Ehrenamtlichen nicht selbstverständlich nehmen kann, haben die Einwohner des Delitzscher Ortsteils Benndorf vor gut sechs Wochen zu spüren bekommen. In der Nacht zum 27. Mai waren Dämmstoffe in Brand geraten. Die meterhoch in den Nachthimmel schießenden Flammen bedrohten das Dorf, zeitweise war von Evakuierung die Rede. Dafür, dass alles gut ging, haben sich die Benndorfer nun am Freitag mit einer Veranstaltung bedankt.

Benndorfer wollen nicht nur reden

„Nach Einsätzen wird oft viel geredet und Danke gesagt, aber zwei Tage später ist es vergessen und das sollte nicht so sein, es sollte nicht bei Worten bleiben“, so Ortsvorsteher Torsten Köppen (Freie Wählergemeinschaft). Gemeinsam mit der Eigentümergemeinschaft Quellengrund, deren Häuser als erstes von einem Übergreifen der bis zu 30 Meter hohen Flammen betroffen gewesen wären, hatte der Ortschaftsrat die Veranstaltung organisiert.

Die Einladung zur Dankes-Veranstaltung ging an alle beteiligten Feuerwehren und die Schnell-Einsatz-Gruppe, die sich um die Versorgung in der Nacht kümmerte. Etwa 80 der knapp 200 am Einsatz beteiligten Ehrenamtlichen konnten den Termin nun wahrnehmen. Bei der Veranstaltung gab es Essen und Trinken, kleine Geschenke und jede Menge ehrlicher Dankesworte. Als die Benndorfer vorsichtig bei möglichen Sponsoren um Vergünstigungen baten, gab es Spenden wie Lübzer-Bier, Waren vom Fleisch-Lokalmatador Meemken oder Gutscheine für Autowäschen für jeden der Ehrenamtlichen. Auch das bereitwillige Engagement solcher Sponsoren zeige, wie hoch angesehen dieses Ehrenamt bleibe und wie groß der Respekt vor dem Einsatz bei diesem Inferno doch sei, so die Organisatoren. Am Abend selbst nun kamen immer wieder Benndorfer vorbei und brachten spontan Leckereien als Dank vorbei.

Feuer bedrohte das Dorf

„Danke müssen auch wir für diese Veranstaltung sagen, die wir so nicht gewöhnt sind“, betonte der Gemeindewehrleiter Sebastian Klaus. Es war den Benndorfern ein Bedürfnis. Heiko Bemmann, der die Gaststätte in der Delitzscher Gartenanlage Frohe Zukunft betreibt, kümmerte sich liebend gerne um die Bewirtung. So könne er am besten Danke sagen. Die Notfalltasche hatte er in der Nacht bereits gepackt. Von seinem Haus aus konnte er direkt auf das Flammenmeer blicken. „Es wurde langsam richtig warm und immer wärmer, wir hatten wirklich Angst“, berichtet er. Die ganze Zeit beobachtete er dann den Feuerwehr-Einsatz, teils ungläubig, dass es Menschen sind, die gegen diese Flammen kämpfen. „Ich habe sowas noch nie erlebt, und ich möchte es auch nicht noch einmal erleben“, so Heiko Bemmann.

So ging es auch Emily Krulich. Die junge Benndorferin war in der Nacht allein mit ihrem kleinen Bruder. Zur Sorge, dass die Flammen übergreifen könnten, kam bei ihr noch die Sorge um zwei ihrer Angehörigen, die bei der Feuerwehr sind und in diesen Einsatz gingen.

Ermittlungen dauern an

Der Einsatz ging gut. Nur ein Kamerad wurde leicht verletzt. Das kurz nach Mitternacht gemeldete Feuer vernichtete etwa 20 000 Kubikmeter Dämmstoffe und beschädigte die Lagerfläche sowie eine Halle. Einsatzkräfte aus der ganzen Region und aus Bitterfeld kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen. Bis weit in den Folgetag hatten die Ehrenamtlichen mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten zu tun.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Eine Brandstiftung gilt als mehr als wahrscheinlich.

Von Christine Jacob