Grünpflege und Co.: Wird Servicegesellschaft Delitzsch neu ausgerichtet?

Es wird sich was ändern bei der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD), die in der Stadt unter anderem für die Grünpflege, den Winterdienst und vieles mehr zuständig ist. Der Stadtrat spart nicht mit Kritik am städtischen Eigenbetrieb.

Delitzscher Servicegesellschaft mit Minus

Am Donnerstagabend ging es im Stadtrat eigentlich um die Zustimmung zum SGD-Wirtschaftsplan für 2022. Doch wie so oft in den vergangenen Jahren tauchte dort zwischen Erträgen und Aufwendungen ein Minus von knapp 219 000 Euro auf. Und so ist auch die Prognose für die nächsten Jahre: Minus, immer wieder Minus.

Stadtrat Delitzsch kritisiert Umgang mit SGD

Und die Botschaft ist auch klar: „Eine Fortführung des Eigenbetriebs unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist mit Verweis auf die Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanzeitraum nicht angezeigt.“ So kritisierte zum Beispiel Stadtrat Steffen Penndorf (SPD): „Die SGD ist in den vergangenen Jahren stiefmütterlich behandelt worden.“ Viele Sachen habe die Stadt delegiert – aber das Geld nicht mitgeschickt. Es gehe aber um hoheitliche Aufgaben.

SGD für Delitzsch neu ausrichten?

Nun soll es an eine Neuausrichtung des Betriebs gehen, wobei alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Bereits im Stadtrat Ende Mai soll vorgestellt werden, welche Veränderungen es geben könnte und welche Konsequenzen es mit sich bringt wie etwa eine gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung des Betriebs. „Es wird erforderlich sein, an die Struktur ranzugehen“, so Uwe Bernhardt (Freie Wählergemeinschaft). Die CDU-Fraktion drängt darauf, dass die Verwaltung bereits Ende April einen Fahrplan zur Neuausrichtung der SGD vorlegt.

Es geht bei der SGD unter anderem auch darum, das Leistungsportfolio zu betrachten. Die Aufgaben des gerade einmal knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählenden Betriebs reichen von der Grünpflege von stattlichen 985­ 000 Quadratmetern über Spielplatzkontrollen von mehr als 30 Arealen bis zum Winterdienst und vielem mehr. Da kommen auch externe Vergaben in Frage.

Von Christine Jacob