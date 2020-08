Zwochau

Das Interesse ist schon einmal geweckt, als Wencke Lerche die Tablets auspackt. „Klar wissen die Kinder, wie ein Handy zu bedienen ist und können mit Youtube umgehen“, sagt die Leiterin der Montessori-Grundschule in Zwochau, doch es gehe neben dem technischen Aspekt auch darum, den Schülern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu vermitteln.

Das Schulgebäude erhält WLAN

Die Grundschule im Wiedemarer Ortsteil startet in der kommenden Woche mit 25 Tablets, zwei Laptops und einer interaktiven Tafel in das neue Schuljahr. Damit setzt die Bildungseinrichtung mit als eine der ersten den Digitalpakt Schule um. Für die Anschaffungen gab es rund 45 000 Euro Fördermittel vom Freistaat Sachsen, erklärt Lerche.

Anzeige

Der Digitalpakt Schule Der Digitalpakt Schule war im Mai 2019 in Kraft getreten. Bis 2024 stellt der Bund fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung von Schulen bereit. Hinzu kommt ein Eigenanteil des jeweiligen Bundeslandes. Mit dem Geld soll laut Bildungsministerium erreicht werden, dass Schulen auf schnelles Internet zurückgreifen können und über entsprechende Anzeigegeräte wie interaktive Whiteboards verfügen. Lehrer müssten zudem gut qualifiziert sein, um digitale Medien nutzen und Kompetenzen vermitteln zu können.

Die Grundschule hatte den Antrag bereits im Herbst des zurückliegenden Jahres gestellt, zu Beginn des aktuellen habe sie dann den Bescheid erhalten. Gemeinsam mit dem Löbnitzer Bürokommunikations- und IT-Dienstleister Bechtloff und Merz sei dann die technische Umsetzung in der Schule erfolgt.

Weitere LVZ+ Artikel

So wurden unter anderem jedes Klassenzimmer mit vielen Metern Kabel mit einem LAN-Anschluss und das gesamte Gebäude mit WLAN ausgestattet, erklärt die Schulleiterin. Zudem sei ein extra Serverraum eingerichtet worden. „So etwas hatten wir bisher nicht“, sagt Lerche.

Technikausstattung soll Unterschiede ausgleichen

Auch die Schulung der Lehrer und die Konfiguration der Geräte werde durch das Löbnitzer Unternehmen vorgenommen. Zwar seien die meisten Kollegen vergleichsweise jung und technikaffin, dennoch gehöre auch die Kompetenz dazu, zu wissen, was mit den neuen Geräten alles möglich ist – und was nicht. Das wird auch für andere Schulen in der Region in den kommenden Jahren wichtig werden.

Bisher stand der kompletten Schule lediglich ein PC zur Verfügung, an dem Lehrer auch teils den Unterricht vorbereiteten. Das sei nicht optimal gewesen, sagt Lerche.

Die neuen Geräte könnten nun auch dazu beitragen, Unterschiede zwischen den Kindern auszugleichen. Denn nicht alle der 63 Schüler, die im kommenden Schuljahr in Zwochau lernen werden, starten aus dem Elternhaus mit den gleichen Voraussetzungen. Ziel sei, die Kinder an Medien heranzuführen. Damit in Berührung komme jeder früher oder später ohnehin. In der Schule gebe es jedoch die Möglichkeit, auf Gefahren hinzuweisen und das Neue gemeinsam zu entdecken.

Die Montessori-Grundschule an der Leipziger Straße in Zwochau feierte im Jahr 2019 ihr 15-jähriges Bestehen. Quelle: Ditmar Wohlgemuth

Medienschulung nur als ein Teil der Ausbildung zu betrachten

Das dies funktionieren kann, zeigte sich in der Zeit der Schulschließung und des Homeschoolings, also des Lernens zu Hause. „Wir arbeiten als Lehrer mit Darbietungen“, sagt Lerche. Das heißt, die Pädagogen zeigen den Schülern, wie sie mit Materialien und Lernstoff umgehen können und die Schüler setzen es anschließend selbstständig um. Während der Schließung sei dies mittels aufgezeichneten und den Schülern zugesendeten Videos erfolgt, erzählt Lerche. Anschließend haben Schüler sogar Videos zurückgesendet. Die Digitalisierung werde die pädagogischen Methoden und das Konzept der Schule nicht ersetzen, fasst die Schulleiterin zusammen, „aber ergänzen“.

In den zurückliegenden Jahren setzten die Pädagogen teilweise ihre privaten Handys ein, um App-Anwendungen wie beispielsweise zur Pflanzenerkennung nutzen zu können, sagt Hortleiterin Sabrina Knauth. Mit den Tablets könne dies nun besser gelöst werden. Und für die Hortkinder hat die interaktive Tafel noch einen Vorteil: „Wir können sie für unseren Kinonachmittag nutzen“, sagt Knauth.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht