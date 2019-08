Delitzsch

Eine Rückgabe abgelehnt, einem Verkauf zugestimmt. Der neue Delitzscher Stadtrat beschäftigte sich in seiner ersten Sitzung auch mit dem neuen Wohngebiet „Alte Stadtgärtnerei“ am Chronist-Lehmann-Weg. Eine potenzielle Käuferin wollte vom Kauf eines Grundstückes zurücktreten und ein benachbartes zum niedrigeren Quadratmeterpreis erwerben. Der Hintergrund: Die Stadt strebte bei diesem Wohngebiet in exponierter Lage an, die Grundstücke für Höchstgebote zu veräußern. Nun war der Käuferin offenbar aufgefallen, dass doch nicht so viel gezahlt werden muss, wie sie geboten hatte. „Wenn wir dem zustimmen, ist das doch ein Signal an andere“, stellte SPD-Stadtrat Reinhard Zänker fest. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) sah keine Möglichkeit, das zu ändern. Denn der Notarvertrag für die höhere Kaufsumme sei noch nicht unterschrieben. „Wir können niemanden zwingen, zum Notar zu gehen. Wenn der Stadtrat dem Rücktritt nicht zustimmt, hätten wir trotzdem keine Handhabe.“

Einstimmige Ablehnung

Nach kurzer Beratung schlossen sich die anderen Fraktionen trotzdem der SPD-Ansicht an. Der gekoppelte Rücktritts- und Kaufantrag wurde einstimmig abgelehnt.

Die Erschließung des Gebietes am Chronist-Lehmann-Weg läuft seit einigen Monaten. Zuletzt wurden noch zwei der elf Grundstücke ausgeschrieben. Dem Verkaufsbeschluss für eines davon an eine Delitzscher Firma stimmten die Räte zu. Dabei kam die Frage auf, ob Gewerbe in dem Gebiet zulässig sei. „Es ist ein Wohngebiet. Nicht störendes Gewerbe ist erlaubt“, erläuterte Bauamtsleiter Karl-Heinz Koch. Laut Gesetz wären Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, kleine Beherbergungsbetriebe und solche die zur Deckung des täglichen Bedarfs der Wohnbevölkerung dienen, sowie soziale Einrichtungen ausnahmsweise möglich. „Es sollen aber, soweit ich gehört habe, Wohnungen werden“, merkte Oberbürgermeister Manfred Wilde an.

Von Heike Liesaus