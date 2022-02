Delitzsch

Gudrun Gatzsche mag die Nougat-Torte, die ihre Kollegin bäckt. Klar, dass zum 25. Jahrestag der Betriebszugehörigkeit ein Werk dieser Sorte mit Schoko-25 auf dem Tisch steht. Der Nähtreff „Stoffwechsel“ am Amselweg ist das Reich von Gudrun Gatzsche. Für den Nachbarschaftstreff „Amselnest“, der sein Quartier gleich nebenan hat, ist sie ebenfalls zuständig.

Die beiden Treffs stehen unter der Obhut des Soziokulturellen Zentrums Delitzsch (SKZ), das um die Ecke am Kosebruchweg zu finden ist. Dabei liegt es auch an Gudrun Gatzsche, dass es das SKZ heute gibt. 1993 startete die Institution als Kreativwerkstatt der Arbeiterwohlfahrt. Als die Awo sich ein Jahrzehnt später von diesem Zweig trennen wollte, standen die Kolleginnen vor der Frage, in die Arbeitslosigkeit zu gehen oder einen eigenen Trägerverein zu gründen. So gründeten sie das SKZ.

Gudrun Gatsche wollte eigentlich Lehrerin für Sport, Geschichte, Bio werden. Doch diese Fächerkombination gab es nicht. Als die schon sicher geglaubte Ausbildungsstelle im Kindergarten plötzlich anderweitig vergeben war, schlug die Mutter die Lehre zur Damenmaßschneiderin vor: Erstmal einen Beruf haben, wechseln lässt sich hinterher immer noch. Gudrun Gatsche wechselte gleich nach dem Abschluss in einen Kindergarten. Es war dann ihre schlimmste Zeit, als sie aus dem Kita-Betrieb rausmusste, weil in den 90er Jahren Einrichtungen reihenweise geschlossen, Erzieherinnen entlassen oder in Teilzeit gesetzt wurden. Den Erzieherinnen-Abschluss hatte sie nachgeholt, später kam ein Lehrgang zur kaufmännischen Gehilfin im Hotel- und Gaststättengewerbe dazu. „Das kann ich hier alles gebrauchen“, erklärt sie lachend. Nicht zu vergessen, die Qualifikation als Übungsleiterin. Sie leitet sechs SKZ-Seniorensport-Kurse an vier Tagen in der Woche.

Kostüme für die Nordlichter

Übers Alter will sie nicht reden. Sie fühlt sie sowieso jünger. Der Sohn ist 37. Es gibt zwei Enkel. Mit dem Ehemann Olaf ist die einstige Leipzigerin, heutige Beerendorferin 34 Jahre lang verheiratet. Alle Jahre wieder entstehen im „Stoffwechsel“ fürs Programm der Schul-Kulturgruppe Nordlichter die Kostüme. Dann ist Olaf Gatzsche fürs Nahtversäubern mit der Overlock-Maschine zuständig. Da können gefühlt Hunderte Meter zusammenkommen. Jetzt geht’s wieder los. Die Nordlichter haben schon ihre Entwürfe abgeliefert. Für die historische Modenschau und den Umzug zum Stadtfest ist ebenso wieder zu nähen.

Wildecker Herzbuben und Wolfgang Petri

„Sie kann Stimmung machen“, erzählen die Kolleginnen. Sie haben Gudrun Gatzsche schon als einen der Wildecker Herzbuben, als Andrea Berg und Wolfgang Petri erlebt. Die weiß wiederum, dass es nicht immer leicht ist mit ihr. „Ich habe viele Ideen, brauche Leute, die mitmachen, die ertragen, wie ich bin. Wenn ich etwas will, kann ich richtig nerven.“ Vor elf Jahren wurde die Nähwerkstatt aufgemacht. Das Senioren-Café wurde dort integriert, hatte aber wenig Fläche, während es nebenan Leerstand gab. Zwei Jahre hat sie den Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft der Stadt Deltitzsch (WGD) auf diese Sache hin angesprochen. Regelmäßig. Der Nachbarschafts-Treff eröffnete im Jahr 2015. Und wird heute als Vorzeigeprojekt angesehen.

