Über 740 Kurse hat die Volkshochschule Nordsachsen ( VHS) im aktuellen Programm bis Jahresende. Nach der coronabedingten Schließung im März und der Angebotsverlagerung ins Internet finden seit Juni wieder Veranstaltungen mit körperlicher Präsenz statt – zusätzlich. Denn die VHS hat gute Erfahrungen mit den digitalen Varianten gemacht und will diese in Delitzsch und anderen Standorten ausbauen. Wohl auch als Reaktion auf rückläufige Belegungszahlen und Raumknappheit.

Positives aus der Krise

„Damit haben wir eine riesige Aufgabe vor uns“, schätzt Sven Keyselt, Leiter des Eigenbetriebs Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen, das Vorhaben ein. In den kommenden Jahren will der Eigenbetrieb, zu dem die VHS zählt, weiter in das Online-Angebot investieren. Geschehen soll das ähnlich wie es der Digitalpakt für Schulen vorsieht. Dazu zählen die technische Ausstattung als auch die Kompetenz zur Anwendung.

Die Zeit der Schließung sei schwierig gewesen, sagt Norbert Morch, Leiter der VHS-Nordsachsen. Doch es sei auch etwas Erstaunliches daraus erwachsen. Nicht nur, dass zahlreiche Gäste ihre gezahlte Kursgebühr nicht zurückhaben wollten, um den Fortbestand der VHS zu sichern, Sprach- und Gesundheitskurse verlagerten sich rasch ins Internet. Dennoch solle die Volkshochschule ein Ort der Interaktion bleiben, sagt Morch.

Weniger Kursteilnehmer

In der VHS wird nicht nach Teilnehmern sondern nach Kursbelegungen abgerechnet. Denn Besucher nutzen nicht selten mehrere Angebote. So kommt in Delitzsch die Zahl von 4000 Belegungen pro Jahr zusammen. Im Vergleich mit den Vorjahren sei diese rückläufig, sagt Morch. Einen Anteil haben die Integrations- und Sprachkurse, die viele Räume in Anspruch nehmen.

Denn aktuell stehen der VHS nur sieben Kursräume zur Verfügung, erklärt Sophie Rathke, pädagogische Mitarbeiterin im Integrationsbereich. Wie an allen Standorten werden Kurse auch in anderen, meist landkreiseigenen Einrichtungen wie beispielsweise Gymnasien durchgeführt. Das werde sich auch mit einem Umzug in den Unteren Bahnhof nicht vollständig ändern.

Dort will die VHS seit mehreren Jahren einziehen. Ob dies gelingt, hängt vom Fortschritt der Umbaumaßnahmen ab. Ein Mietvertrag existiert bereits.

Mathias Schönknecht