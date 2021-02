Gute Zwischenbilanz für Sternsinger-Aktion in Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Erika Liebau von der katholische Pfarrei St. Klara ist überrascht: Mehr als 17 000 Euro sind bereits bei der diesjährigen Sternsingeraktion zusammengekommen, die sie koordiniert. Sie glaubt zwar nicht, dass die 18 000-Euro-Marke in der verbleibenden Zeit noch geknackt wird. Aber trotzdem ist das schon jetzt mehr, als erwartet. Im vorigen Jahr war etwas über 19 000 Euro zusammengekommen. „Wir hatten diesmal vielleicht mit der Hälfte gerechnet“, sagt Erika Liebau. Denn in Corona-Zeiten läuft die Aktion etwas anders als sonst. Die Sternsinger-Kinder können wegen der Beschränkungen nicht wie sonst in Gruppen unterwegs sein und die Spendenden mit Liedern erfreuen.

Sternsinger-Segen kommt als Aufkleber

Segen fürs Zuhause

Circa 20 erwachsene Helfer und Helferinnen aus der Pfarrei haben stattdessen Segensbriefe verteilt. Diese enthalten eine kleine Liturgie für zu Hause: eine Anleitung für das Ritual, das mit dem Anbringen des Segensaufklebers endet. Die Segensaufkleber mit der Aufschrift 20*C+M+B+21 zur Aktion Dreikönigssingen 2021 wurden in Briefen mit rotem Umschlag und Sternchen je nach Wunsch teils in die Briefkästen gesteckt, teils persönlich überbracht. Dabei stehen die drei Buchstaben für „Christus mansionem benedicat“, heißt: “Christus segne dieses Haus“.

Viele, die den Gruß in der Post hatten, haben sich am Telefon für die Freude bedankt, die er gebracht hatte. In diesem Jahr werden auf diese Weise Spenden für Kinder in der Ukraine gesammelt. Auch in den geöffneten Geschäften waren die Helfer schon. Aber dort, wo jetzt wegen des Lockdowns geschlossen ist, noch nicht. Egal, ob Spenden in der aktuellen Situation möglich sind: Erika Liebau hat noch 30 Läden auf der Liste, die sie auf alle Fälle mit dem Segensaufkleber versorgen will. Bis Ende Februar läuft die Aktion noch.

