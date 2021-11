Für etwa 4,5 Millionen Euro werden die ehemalige Turnhalle zur Mensa, ein neues Schulgebäude und der Schulhof neu gebaut oder umgestaltet. So soll der neue Schulcampus des Gymnasiums Delitzsch aussehen.

