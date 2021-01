Delitzsch

Nicht systemrelevant, aber dennoch wichtig. Hundesalons dürfen in Sachsen unter bestimmten Bedingungen öffnen, während gewöhnliche Friseursalons weiter geschlossen bleiben müssen. Zwei Hundefriseure aus der Region Delitzsch erklären, wie das funktioniert und auf was es ankommt.

Gitte Gündler betreibt ihr Hundestübchen seit zehn Jahren im Laußiger Ortsteil Pristäblich. Die 40-Jährige hat wie schon im Frühjahr auch im aktuellen Corona-Lockdown geöffnet. Mit einer Auflage: ihre Kunden müssen ein Attest des Tierarztes mitbringen, das belegt, dass das Fell der Rasse getrimmt oder geschnitten werden muss, erklärt Gündler. Das sei beispielsweise bei Terrier-Rassen, Pudeln oder Maltesern der Fall, allgemein bei Hunden mit langen Haaren oder Unterwolle.

Antje Seidel frisiert in Delitzsch seit zwölf Jahren Hunde im „Picco Bello“ an der Eilenburger Straße - auch während des Lockdowns. Quelle: privat

Kein Kundenkontakt

„Nicht jeder Hundebesitzer hat ein Händchen dafür, die Arbeiten gründlich zu erledigen“, sagt die Hundefriseurin. Zudem sei sie als Beraterin tätig, hat ihren Kunden Videos per Whatsapp gesendet, wie sie beispielsweise den Pony ihres Tieres schneiden können. Auch beim Thema Parasitenabwehr bedarf es in einigen Fällen einen Profi, sagt Gündler. Denn sie wissen, wo diese am Körper der Vierbeiner zu finden sind.

Kerstin Brade (50) mit Eddi (9) aus Delitzsch: Eddi ist ein Mix in dem drei fellige Rassen vereint sind. Das Fell verfilzt sehr schnell. Es ist richtig Arbeit, ihn selbst zu frisieren. Ich habe Respekt davor, wie ordentlich es die Hundefriseurin hinbekommt. Quelle: Wolfgang Sens

Gündler achtet darauf, dass Besitzer den Raum, in dem sie arbeitet, nicht betreten. Die Vierbeiner werden nur mit Termin auf dem Grundstück übergeben oder am Zaun festgemacht. Herrchen und Hundefriseurin tragen dabei eine Maske. Von Hunden werde das Corona-Virus ohnehin nicht übertragen, erklärt sie. Für die Bezahlung hat sie eine Box vorbereitet, in die das Bargeld gelegt wird. Das klappt ohne Probleme“, sagt Gündler. Auch wenn einige Kunden unsicher seien, komme ihr Stamm regelmäßig. Mal sind es zwei Hunde am Tag, manchmal nur zwei in der Woche, sagt sie. „Ich bin aber froh, dass wir aufmachen dürfen“, sagt Gündler.

So geht es auch Antje Seidel in Delitzsch. Seit zwölf Jahren verpflegt sie Hunde im „Picco Bello“ an der Eilenburger Straße. Im ersten Lockdown musste die 55-Jährige noch schließen. Im Dezember habe sie dann die Erlaubnis bekommen zu öffnen, da sie erst dann zum Handwerk ohne Kundenkontakt zählte, zudem ein Solobetrieb ist. „Ich stehe ganz alleine im Salon“, erklärt sie.

Bianca Naumann (33) mit Herta (6) aus Delitzsch: Wenn Hunde sich nicht wohlfühlen, werden sie auch krank. Herta muss zwar nicht zum Hundefriseur, weil sie eine Französischen Bulldogge ist, ich würde mich aber für sie freuen, wenn sie es darf. Quelle: Wolfgang Sens

Seidel hat für ihren Betrieb einen Empfangsraum, in dem die Hunde mit der zuvor desinfizierten Leine an der Garderobe festgemacht werden und einen, in dem der Schertisch steht. Hundebesitzer bringen ihr Tier nach vorherigen Terminabsprache via Telefon oder Whatsapp vorbei. „Ich habe schon vor dem Lockdown Maske getragen“, sagt Seidel. So schützt sie sich vor in das Gesicht oder die Nase fliegenden Haaren. Die Bezahlung regelt Seidel ebenfalls über eine Schachtel.

Tierwohl steht im Mittelpunkt

„Die Tiere sollen nicht nur schön aussehen, es ist auch eine Notwendigkeit“, sagt Seidel. Gerade bei den aktuellen Wetterbedingungen verfilzen viele Felle schnell, auch im Bereich der Pfoten. Einige ihrer tierischen Kunden könnten vor lauter Haaren im Gesicht schon fast nichts mehr sehen, erklärt sie. Auch wenn aktuell etwas weniger los ist, sei es ein angenehmeres Arbeiten. Die Tiere seien entspannt, auch weil sie 95 Prozent der Vierbeiner bereits über mehrere Jahre frisiert.

Hundefriseurin Gitte Gündler mit Havaneser-Hündin Lilly im Pristäblicher Hundestübchen. Quelle: privat

Der Hund scheint für das Virus zudem nur sehr wenig empfänglich zu sein, wie Professor Dr. Uwe Truyen, Direktor des Instituts für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen an der Universität Leipzig, er st kürzlich gegenüber dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) erklärte. Man könne davon ausgehen, dass er für den Menschen trotz enger Kontakte keine Ansteckungsgefahr darstellt.

Landkreis Nordsachsen orientiert sich an Landesregierung

Im Landkreis Nordsachsen gelten bezüglich der Öffnung von Hundesalons keine besonderen Regelungen, sagt Patricia Groth. Wie die Leiterin des Ordnungsamtes des Landkreises Nordsachsen erklärt, sei hier die sächsische Corona-Schutz-Verordnung Maßstab. „Hundefriseure mussten nicht schließen, da es sich hierbei um einen Dienstleister handelt“, erklärt Groth. Lediglich körpernahe Dienstleistungen gemäß der geltenden Verordnung seien zu schließen.

Dennoch müssen Hundesalons laut Ordnungsamt „selbstverständlich die allgemeinen Hygieneregelungen und die Kontaktbeschränkungen wahren. „Diesseits empfehlen wir immer, eine kontaktlose Übergabe der Tiere, beispielsweise durch Anbinden an die Haustür oder ähnliches, sagt Groth. Kontrolliert werde dies durch die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden.

Andere Bundesländer lockern Corona-Regeln

In einigen Bundesländern, wie in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg, hatten Inhaber von Hundesalons gegen die Schließung ihrer Geschäfte während des Lockdowns bereits geklagt und Recht bekommen. Sie können nun unter bestimmten Bedingungen, wie der kontaktlosen Übergabe der Vierbeiner, öffnen.

Die baden-württembergischen Richter argumentierten zudem damit, dass das Robert Koch-Institut und die Bundesregierung davon ausgingen, dass Haustiere das Coronavirus nicht übertragen können, sondern es von Mensch zu Mensch weitergegeben werde. Deshalb könnten Hundesalons weiterarbeiten, während Friseurbetriebe ausnahmslos geschlossen bleiben müssten.

Von Mathias Schönknecht