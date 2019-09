Hält Delitzscher Wallgraben nach Sanierung dicht? Prognose: Eher nicht

Delitzsch

Reinhard Zänker sagt, er möchte „helfen, Schaden abzuwenden“. Der Delitzscher SPD-Stadtrat befürchtet, bei der aktuellen Sanierung des historischen Stadtgrabens werden vermeidbare Fehler begangen. Konkret rät er davon ab, die im Vorfeld entnommenen Seerosen, Rohrkolben und das Schilf wieder einzusetzen. Dies stelle die Situation wieder her, wegen der der Wallgraben überhaupt saniert werden musste, sagt der 69-Jährige. „Bis jetzt war alles richtig“, kommentiert er den Bauverlauf.

Es wird schon nicht mehr so schlimm werden

Hintergrund: Der Wallgraben war in den zurückliegenden Jahrzehnten zunehmend verschlammt und undicht geworden, verlor Wasser und drohte zu kippen. Fast 30 Jahre lang war nichts am künstlich angelegten Gewässer rund um die Altstadt geschehen. Um den Entwicklungen entgegenzuwirken, wurde nach langer Planung das Wasser des Wallgrabens im ersten Bauabschnitt von der Halleschen bis zur Leipziger Straße abgelassen, Fische und Muscheln wurden umgesetzt, der Schlamm wurde abgetragen. Auch Wasserpflanzen wurden geborgen und müssen – so lautet die Forderung der Wasserbehörde des Landkreises – nach Abschluss der Sanierung teilweise in flache Uferrandbereiche wieder eingesetzt werden.

Nun war der Wallgrabengrund auch deshalb undicht geworden, weil unter anderem die Starkwurzeln der Seerosen Schaden angerichtet hatten. Reinhard Zänker befürchtet, diese werden auch die Bentonitmatten durchbohren, die aktuell eingesetzt werden, um den Graben abzudichten. Seine Bedenken habe er bereits frühzeitig im Stadtrat mit einem anschaulichen Beispiel zum Ausdruck gebracht, erklärt Zänker. Als herausgefunden wurde, dass Ratten Schuld an der Pest waren, habe man doch auch nicht gesagt, lasst uns ein paar von ihnen behalten, es wird schon nicht mehr so schlimm werden, verglich er die Situation aus dem 14. Jahrhundert und das erneute Einsetzen der Pflanzen.

Am Wallgraben laufen im ersten Bauabschnitt am Halleschen Turm die Ausbaggerarbeiten. Quelle: Wolfgang Sens

Delitzsch entscheidet über Art des Materials

Seit etwa zwei Wochen werden die etwa sieben Zentimeter starken Matten zur Abdichtung des ersten Bauabschnitts verlegt, darauf wird eine 35 Zentimeter hohe Abdeckschicht aufgebracht, erklärt Bauleiter Dirk Putzlacher. Befestigt werden die Matten mit Erdnägeln. Auch die Böschung Richtung Lober wird abgedichtet, da der Wallgraben dorthin sein Wasser verliert, seit der Fluss im Gegensatz zu den Tagebauzeiten tiefer liegt als der Wallgraben.

Das Landratsamt Nordsachsen teilt grundsätzlich die Bedenken hinsichtlich der Gefahr, dass die zur Abdichtung eingebaute Trennschicht in Form von Bentonitmatten „durch Wühltiere, mechanische Beschädigungen oder auch durch die angesprochene Verwurzelung beschädigt werden können“, erklärt Uwe Lauter, Sachgebietsleiter der Unteren Wasserbehörde, auf LVZ-Anfrage. „Aber die Entscheidung über die Wahl der Abdichtung obliegt der Stadt Delitzsch als Antragstellerin“, erklärt Lauter. Laut Landratsamt werde im Antrag ausgeführt, dass eine gewisse Durchwurzelung in Kauf genommen werde und diese für das Gesamtprojekt unschädlich sei. Diese kleinen Beschädigungen würden sich größtenteils wieder selbst abdichten.

Die Bentonitmatten werden angeliefert, verlegt und miteinander verbunden. Quelle: Wolfgang Sens

Geschützte Biotope und Lebensstätte

Unabhängig davon sei durch die Stadt Delitzsch im Sanierungsverlauf entschieden worden, „Bentonitmatten mit einem Wurzelschutz einzubauen, da dadurch die Dauerhaftigkeit und Dichtheit erhöht und das Durchwurzelungsrisiko gesenkt wird“, sagt der Sachgebietsleiter. Die Schilf- und Röhrichtbestände seien zudem gesetzlich geschützte Biotope und Lebensstätte geschützter Arten. Die Planung beinhalte daher ausdrücklich, diese wieder einzusetzen – andernfalls würden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt werden.

Für Delitzsch sei es natürlich möglich, die genehmigte Planung per Antrag entsprechend zu ändern – wenn dies naturschutzrechtlich vereinbar sei, erklärt Lauter. Für die Stadtverwaltung selbst steht der laufenden Sanierung nichts entgegen. Es liege eine Plangenehmigung vor und diese sei Grundlage des Handels, erklärt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Von Mathias Schönknecht