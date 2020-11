Delitzsch

Die Tage der circa 100 Jahre alten Häuser sind gezählt: Dem Areal Bitterfelder Straße/ Karlstraße in Delitzsch steht eine neue gravierende Veränderung bevor. Erst einmal geht es aber nur um den Abbruch, ist vom Delitzscher Bauunternehmer Axel Schüler zu erfahren. Gebäude entlang der Bitterfelder Straße und entlang der Karlstraße werden abgerissen. Das ehemalige Delitzscher Druckhaus bleibt stehen. Es soll saniert werden.

Dieser Tage wurden Absperrungen auf dem Fußwegen, auch vor dem Hotel „Weißes Ross“ und vor dem Gebäude des Gymnasiums errichtet. Einige Kurzzeitparkplätze sind nun gesperrt. Auch ein Bagger rollte schon auf den Hof. Der Abbruch war bereits lange angekündigt: Zwei Jahre ist es nun bereits her, dass Fahrrad-Baron und Leuchten-Eck schlossen. Die Inhaber hatten die Kaufangebote für ihre betagten Immobilien gern angenommen. Zum einen um sich beruflich zu verändern, zum anderen um in den Ruhestand zu gehen. Alle Eigentümer in der Zeile Bitterfelder Straße 7 bis 11 hatten inzwischen an den Delitzscher Investor verkauft.

Mit neuer Nachbarschaft abgestimmt

Nun geht es einen Schritt weiter. „Wir haben uns mit der WGD abgestimmt“, erklärt Axel Schüler. Das heißt: Es wurde abgewartet, bis die Bautätigkeit an der neuen 20-Mieter-Wohnanlage auf der gegenüber liegenden Seite der Karlstraße fast abgeschlossen ist. Dort ist in den vergangenen Monaten eine neue Anlage mit 20 Wohnungen entstanden. Auf diesem Gelände hatte einst der Delitzscher Betriebshof gestanden. Dann waren die Gebäude abgerissen, das Areal lange als Schotterparkplatz genutzt worden. Nun laufen dort die letzten Innenarbeiten.

Denn auch für den Neubau musste ein Teil der Karlstraße gesperrt werden. Auch der Abriss braucht im Umfeld Platz. Andererseits müssen neue Bewohner, die in der nächsten Zeit einziehen werden, nicht lang mit dem Abriss-Geschehen gegenüber leben.

Noch keine Pläne für freiwerdende Fläche

Wann auf der freiwerdenden Fläche aber das Bau-Geschehen folgen wird, steht nicht fest. Auf alle Fälle sei dabei ebenfalls an Wohnungen gedacht. Aber dafür gibt es noch keine spruchreifen Planungen. Indessen will AS-Bau aber an der Blumenstraße in circa zwei Wochen die Errichtung eines neuen Wohnhauses starten.

Die Wohnungen in den Villen am Wallgraben, die von Axel Schüler neu gebaut beziehungsweise saniert wurden, sind teils bereits bezogen. Bis zum Dezember soll auch das dritte Gebäude auf dem Gelände der Feybergschen Villa bezugsreif sein. Die hochwertigen Domizile haben bereits ihre Mieter gefunden.

Auch die WGD ist bereits mit ihren neuen großzügigen Familienwohnungen in der Wohnanlage Karlstraße in die Vermietung gegangen. Im fertiggestellten Projekt „Palais Beerendorf“ werden wiederum 47 altersgerechte Wohnungen im Stadtteil Delitzsch-Ost neu angeboten.

Von Heike Liesaus