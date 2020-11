Hakenkreuz und SS-Rune in Kirchentür gebrannt

Rackwitz

Ein Hakenkreuz und SS-Runen sind von Unbekannten in die Tür einer evangelischen Kirche im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz gebrannt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss sich die Tat an dem Gebäude in der Buchenwalder Straße in der Zeit vom Morgen des 8. November bis zum Morgen des 15. November ereignet haben.

Das eingebrannte Hakenkreuz ist etwa 18 mal 18 Zentimeter groß, die SS-Rune etwa 12 mal 12 Zentimeter. Der Sachschaden liege im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Von joka