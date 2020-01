Hat Bürgerbus in Löbnitz eine Chance?

Löbnitz

Kommt der Bürgerbus in Löbnitz auf Touren? Holger Jansen von der Berliner Agentur Landmobil legte jetzt in einer Versammlung seine Erfahrungen dar. Gemeinde- und Kreisrat Heiko Wittig ( SPD) hatte ihn dazu eingeladen. Jansen hat diese Kenntnisse seit zehn Jahren vorwiegend in Rheinland-Pfalz, aber nun auch in Arzberg in Nordsachsengesammelt. 60 Bürgerbus-Projekte sind auf Tour. Keines ist bisher wieder gestoppt. Ende des vorigen Jahres hatten bereits die Arzberger Bürgerbus-Organisatoren den Löbnitzernbereits Einblick gegeben, wie sie ihr Projekt erfolgreich und mit viel Freude an der Sache seit zwei Jahren betreiben.

Bürger fahren Bürger

Bürgerbus heißt: Bürger fahren Bürger. Zum einen sind da vorwiegend ältere Menschen, die sich zwar in den eigenen vier Wänden noch selbst behelfen können. Doch aber die Zahl derer wächst, für die ein paar hundert Meter bis zur Bushaltestelle eine zu hohe Hürde sind. Dennoch müssen und wollen sie zum Arzt, zu Behörden, zu Veranstaltungen. Zum anderen gibt es wiederum jene, die nach einer Aufgabe suchen und sich ehrenamtlich als Fahrer oder in der Disposition engagieren wollen. Der fürs Projekt anzuschaffende Kleinbus soll natürlich mit einem Pkw-Führerschein zu steuern sein.

Erste Schritte

„Die Grundidee ist richtig“, so die Einschätzung von Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). „Aber unsere Infrastruktur ist mit Arzberg nicht zu vergleichen.“ Heißt: Das ÖPNV-Angebot ist hier immer noch dichter. Eventuell sollte mit Nachbargemeinden kooperiert werden, schlug Hoffmann vor. Und es seien natürlich die „Macher“ nötig.

„Wenn’s optimal läuft könnte man noch dieses Jahr loslegen“, so Jansen. In der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass er zuerst die Anfrage an den Landkreis Nordsachsen richtet, ob er dieses Projekt in bestimmtem Umfang unterstützt.

Idee für andere Gemeinden

Und falls nicht in Löbnitz, dann vielleicht anderswo? Unter den Interessenten war auch Ute Meißner ( SPD), Gemeinderätin und Kreisrätin aus Wiedemar. Sie kann sich den Bedarf auch für die 5300-Einwohner-Kommune vorstellen: „Bei uns ist ein Arzt weggezogen, hat gerade der Konsum zugemacht.“

www.agentur-landmobil.de

Von Heike Liesaus