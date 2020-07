Rackwitz/Schkeuditz

Der Schladitzer See ist seit Jahren ein beliebtes Ausflugsziel. Vor allem an schweißtreibenden Tagen wie in den zurückliegenden Wochen tummeln sich Badegäste aus Rackwitz, der gesamten Region um Delitzsch und aus Leipzig an dem Tagebaurestloch.

Vorhandene Mülltonnen reichen nicht aus

Das bringt nicht nur angenehme Effekte mit sich. Zwar sind die touristischen Angebote eine Bereicherung für die Region, mit ihnen kommen aber auch mehr Menschen, die nun einmal auch mehr Müll mit sich bringen. Gut zu sehen war dies an den zurückliegenden Wochenenden an den freizugänglichen Badestellen wie der am Parkplatz am nordöstlichen Ufer.

Zwar räumen die allermeisten Badegäste ihre Abfälle zusammen und nehmen diese mit in Richtung des Rundweges und der Schranke am Parkplatz, wo zwei Blechmülltonnen bereitstehen, doch diese reichen oftmals nicht mehr aus. Die Tonnen können den anfallenden Abfall nicht mehr komplett fassen. Viele Verpackungen landen dann daneben.

Coronabedingt mehr Besucher

Das habe auch mit der stärkeren Frequentierung des Sees durch die coronabedingt eingeschränkte Reisemöglichkeiten zu tun, erklärt Michael Becker. Wie Becker, der aktuell als Nachfolger des langjährigen Seekoordinators Eckhard Müller eingearbeitet wird, weiter ausführt, werde aktuell geklärt, ob die Entleerungen daher in kurzeren Abständen erfolgen müssen. Diese werden unteren anderem vom technischen Service der Stadt Schkeuditz vorgenommen. In der Schladitzer Bucht übernimmt die Aufgabe der Betreiber All-On-Sea. Das Problem sei laut Seenkoordinator bekannt und eine schnelle Lösung avisiert.

Bereits umgesetzt: In den zurückliegenden Wochen seien 13 neue Rastmöglichkeiten und Mülleimer an dem circa 8,5 Kilometer langen Rundweg des Sees durch die beteiligten Gemeinden und Betreiber aufgestellt worden, sagt Becker. Beispielsweise sei dies am Wolteritzer und Haynaer Strand sowie in der Schladitzer Bucht erfolgt.

Von Mathias Schönknecht