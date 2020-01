Hatte die Klima-Debatte Einfluss auf das Geschäft mit Feuerwerkskörpern in Nordsachsen?

Nordsachsen

Das neue Jahr ist schon wieder einige Tage alt, die auf Grünflächen oder Straßen zurückgebliebenen Reste des Feuerwerks vielerorts beseitigt. Zeit, um eine Feuerwerksbilanz zu ziehen. Denn der Streit ums Feuerwerk zum Jahreswechsel war infolge der Klimadiskussion diesmal so groß wie wohl nie zuvor. Wir haben deshalb einmal in Geschäften und bei Pyrotechnikern im Landkreis Nordsachsen nachgefragt, ob die Leute tatsächlich weniger Feuerwerkskörper gekauft haben als in den Jahren zuvor.

Block für Batteriefeuerwerk löst sich im Wasser auf

Die Idee, „eine jahrzehntelang gewachsene Tradition mit Verboten zu regeln, finde ich falsch“, sagt Andreas Ethner. Der 58-jährige Delitzscher verkauft seit 28 Jahren in seiner Delitzscher Troll-Spielwarenhandlung vor Silvester auch alles, was an Pyrotechnik fürs Heimfeuerwerkeln nötig ist. Zudem ist er seit elf Jahren staatlich geprüfter Pyrotechniker für Großfeuerwerke. „Für mich stellt sich die Frage, ob Feinstaubprobleme der wirkliche Hintergrund für mögliche Verbote sind, oder eher die Befürchtung, dass die Pyrotechnik zweckentfremdet eingesetzt wird.“ Bei seiner Kundschaft sieht er keine Zurückhaltung beim Einkauf, aber einen gewissen Trendwandel: „Die Knallerei ist ein bisschen zurückgegangen: Mehr sehenswerte Effekte, weniger Böller. Deshalb gehen viele auch zum Fachmann, um sich darüber beraten zu lassen.“

Er weiß auch, was in den verschiedenen Artikeln drin und dran ist. Das Schwarzpulver sei dabei noch eher ein Naturprodukt: Schwefel, Kalisalpeter und Holzkohlestaub. Geringe Mengen anderer Chemikalien machten die Effekte und Farben aus. In den Batteriefeuerwerken ist generell keine Plaste enthalten. Er zeigt die neuen Pyroblocks. Diese Art der Batteriefeuerwerke sind nicht mehr aus einzelnen Hülsen, sondern aus einem sehr massiven Pappblock gefertigt, der sich aber in Wasser auflöst. Mehr Plaste ist in den Raketen enthalten. Auch die Heuler-Batterien, die pfeifende Geräusche machen, enthalten kleine Plastikhülsen, die wie Dübel aussehen und sich überall verteilen. „Ich denke, dass sich da die Hersteller etwas Neues einfallen lassen“, schätzt Ethner. Ein Problem seien ebenfalls aufwendige Blisterverpackungen. „Vieles ist deshalb im Einsatz, damit der Verbraucher besser zugreift.“ Der in Nordrhein-Westfalen ansässige Hersteller Weco hat aber zum Beispiel schon seit 2012 bei sämtlichen Feuerwerksbatterien PVC-Deckel durch Faltschachteln aus Karton ersetzt. Ab diesem Jahr will das Unternehmen vollständig auf den Import von kunststoffbasierten Heulerbatterien verzichten.

Gedanken über die Zukunft

Auch Frank Zwilling vom Dübner Feuerzauber aus Bad Düben merkt keine Auswirkungen auf sein Geschäft und zieht definitiv eine positive Bilanz. „Von der Diskussion um das Verbot der Silvesterknallerei und der daraus entstehenden Feinstaubbelastung merken wir in unserem Unternehmen nicht wirklich etwas. Unsere Kunden sind immer noch da und sind auch zufrieden“, sagt der Pyrotechniker. Feuerwerker aus der Region würden außerdem mit der Aktion „ Feuerwerk ist Lebensfreude“ ein Zeichen setzen wollen, so Zwilling. Natürlich sei Feuerwerk ein kontroverses Thema. Dennoch sehe er nicht den Bedarf, eine derart langjährige Tradition gesetzlich zu verbieten. Es gehe außerdem auch nur um die Knallerei an zwei Tagen – Silvesterabend und Neujahrstag. Da sieht Zwilling keinen Diskussionsbedarf. Über die Zukunft mache er sich dennoch Gedanken, offenbart der Feuerwerker. Aber ein gesetzliches Verbot sehe er nicht zustande kommen.

Bei ihm sei dieses Jahr, wie auch in den letzten drei Jahren, das Komplettfeuerwerk der absolute Verkaufsschlager gewesen. Mit bis zu sechs Batterien und einer Laufzeit von höchstens drei Minuten seien die Pakete einfach zu handhaben und vor allem sehr sicher, sagt Zwilling. Zusätzlich gebe es für jeden seiner Kunden eine gesonderte Einweisung in den Umgang mit den Feuerwerkskörpern.

Uwe Winkler : Viele Unwahrheiten im Umlauf

„Das Klima-Gretel hat unserem Geschäft nicht geschadet“, sagt Pyrotechniker Uwe Winkler aus Liemehna (Gemeinde Jesewitz) in Anspielung auf die Schülerin Greta Thunberg, deren „Schulstreiks für das Klima“ inzwischen zur globalen Bewegung Fridays for Future gewachsen sind. Winkler, der seit 15 Jahren im Geschäft ist und hochwertige Pyrotechnik verkauft, erzählt von einem „guten Verkaufsstart“. Der Montag vor Silvester sei dann hingegen durchwachsen gewesen. Ob dies auf die aktuelle Debatte rund um Feinstaub zurückzuführen ist, könne er nicht sagen. Seiner Meinung nach seien aber viele Unwahrheiten über Pyrotechnik im Umlauf, darauf weise er seine Kunden auch vor Ort hin. Wichtig für seine Existenz: „Wir haben keinen Abbruch zu 2018, aber auch keine Steigerung, was ich mir persönlich erhofft habe.“

Gefragt seien bei den Kunden in erster Linie Verbundfeuerwerke, die einmal gezündet werden müssten und dann fünf Minuten oder länger in Betrieb sind. „Das sind auch Systeme, die sicherer sind als eine einzelne Batterie.“ Einen Abbruch gab es hingegen beim Verkauf von Raketen. Diese seien diesmal nicht so gefragt wie noch 2018, so der 57-Jährige. Aber das Kaufverhalten der Leute sei jedes Jahr anders.

Schwankungen beim Umsatz sich nicht ungewöhnlich

„Kleine Geschäfte merken als erstes, wenn der Umsatz einbricht“ sagt Sylke Zeller. Sie ist Betreiberin des Lotto- & Zeitungsshops in der Oschatzer Bahnhofsstraße. Mit dem Feuerwerksgeschäft will sie sich noch ein paar Euro dazuverdienen. Sie habe mit Bekannten gesprochen, die im Supermarkt arbeiten, erzählt sie. Dort rollte wie gehabt der Rubel. Bei ihr im Laden sah es anders aus: „Ich habe noch viele Feuerwerkskörper im Lager übrig. Die Reste von 2019 reichen wahrscheinlich noch für die diesjährige Saison“. Sie bezweifelt aber, dass die Ursachen für den niedrigen Umsatz bei den Diskussionen über Feinstaubbelastung oder bei der Fridays-for-Future-Bewegung liegen. Es seien eher ältere Leute, die immer öfter darauf verzichten, die Jugendlichen kauften nach wie vor gerne und viele Böller. Der Evergreen unter den Knallern seien nach wie vor die Feuerwerksbatterien, Tischfeuerwerk ginge auch ganz gut. Nur die Raketen seien im Lottoladen seltener über die Theke gegangen. Alles in Allem sei es aber noch zu früh, um über langfristige Prognosen zu orakeln. Vor ein paar Jahren habe sie schon einmal Umsatzeinbußen gehabt, im Zeitraum danach sei es aber gut gelaufen. „Mal sehen wie es dieses Jahr ist“, sagt die 54-jährige.

Keine Nachfragen zu Kohlendioxid-Belastung

Cornelia Schwemmer, Inhaberin eines Schreib- und Spielwarengeschäftes im Dahlener Einkaufszentrum am Busbahnhof, betont, dass Feinstaub oder der Kohlendioxid-Ausstoß von Feuerwerkskörpern beim Verkauf keine Rolle spielten. „Dazu gab es von der Kundschaft keine Nachfragen und die öffentlich geführte Diskussion um diese Themen hat den Umsatz nicht beeinflusst“, erläutert die Geschäftsinhaberin. Natürlich mache sie sich Gedanken, was die Zukunft bringen könnte. Schnelle Entscheidungen seien von der Politik vielleicht nicht zu erwarten, aber kommen irgendwann mal wirklich Verbote?

Ihr Eindruck sei, dass die Kundschaft in puncto Feuerwerk vor allem an Qualität interessiert ist. Dabei lägen Batterien im Trend: Ihr Vorteil: einmal zünden und dann zuschauen und genießen. Fontänen mit verschiedenen Bouquets und imposanten Effekten seien besonders gefragt. „Dabei müssen sich die Kunden nicht unbedingt überraschen lassen, da wir mit dem QR-Code auf unserer Werbung ermöglichen, die Feuerwerkskörper im Vorfeld anzuschauen“, erklärt Cornelia Schwemmer. Im Vorfeld seien auf diese Weise schon mehrere Artikel – auch hochpreisige – stark nachgefragt gewesen. Nach wie vor gäbe es auch einen Markt für Tischfeuerwerk, da steige der Absatz auch wieder.