Delitzsch

Die LVZ-Leser stimmten nach mehr als einem Tag Bedenkzeit in unserer Online-Umfrage mit knapper Mehrheit für die Antwort: Eine vom Leipziger Künstler Michael Fischer-Art gestaltete Hauswand würde dem Charakter der Delitzscher Altstadt widersprechen. Mit Stand Freitag, 19 Uhr, wurden 521 Stimmen gezählt. 242 sprachen sich für den Vorschlag der Fassadengestaltung aus (46 Prozent), 274 dagegen (53 Prozent). 5 Lesern ist es egal (1 Prozent).

Facebook-Nutzer sind unterschiedlicher Meinung

Nicht nur im technischen Ausschuss des Delitzscher Stadtrates, auch im sozialen Netzwerk Facebook regte das Thema zur Diskussion an. So füllten sich nicht nur unter dem Beitrag auf den LVZ-Kanälen die Kommentarspalten. Auch mehrere Nutzer, darunter Michael Fischer-Art selbst oder die Facebook-Gemeinschaft „Du bist ein echter Delitzscher wenn ...“, hatten den Artikel auf ihrem Profil geteilt. Mit höchst unterschiedlichen Ergebnissen. Möglich auch, dass dies das Abstimmungsergebnis beeinflusst hat.

Nach dem Bekanntwerden der Pläne des Eigentümers, die Fassade seines Haues am Delitzscher Markt vom Leipziger Künstler Michael Fischer-Art gestalten zu lassen, scheiden sich Im Internet die Delitzscher Geister. Quelle: Screenshot/LVZ

Uwe Wolf schrieb beispielsweise: „Warum denn nicht? [...] Er will doch nicht das Schloss so gestalten!“ Dieter Pötschke war anderer Meinung: „Wenn ein Kasperletheater reinkommt, passt es!“, schrieb er. „Es würde Delitzsch ein bisschen bunter machen! Das kann nie schaden!“, merkte Batram Beier an. Und Maik Specht kommentierte: „Es bleibt Geschmacksache! Wäre aber bestimmt ein Blickfang!“ Dazu votierten etliche Nutzer mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“.

Nach dem Bekanntwerden der Pläne des Eigentümers, die Fassade seines Haues am Delitzscher Markt vom Leipziger Künstler Michael Fischer-Art gestalten zu lassen, scheiden sich Im Internet die Delitzscher Geister. Quelle: Screenshot/LVZ

Technischer Ausschuss hat das letzte Wort

Entscheidend bleibt jedoch, wie sich die Mitglieder des Technischen Aussschusses entscheiden. Ihre Bedenkzeit läuft in der kommenden Woche ab.

Von Mathias Schönknecht