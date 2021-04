Rackwitz

Seit jeher ziehen Pferde den Menschen in ihren Bann. Ihre Größe, ihre Stärke, ihre Anmut, ihr Wesen und ihre Verbundenheit zu den Menschen faszinieren uns. Vor gut fünf Jahren hat die Grand Tamino Ranch in Rackwitz, nahe des Schladitzer Sees, ihre Zelte aufgeschlagen. Hier leben die Tiere in einem offenen Stall und in Herden auf einem anderthalb Hektar großen Gelände – das gesamte Jahr über ganz unter sich, erklärt Ranch-Chefin Sandra Mader.

Vor allem Mädchen schwärmen oft von Kindesbeinen an vom eigenen Pferd. So wie Kim. Vor drei Jahren hat die heute Zwölfjährige das erste Mal einen Fuß auf die Ranch gesetzt. Seitdem nimmt sie regelmäßig Reitstunden und möchte nun gern ein eigenes Pferd. Gelernt hat sie schon viel über die Tiere, und doch sind noch viele Fragen offen. Haltung, Pflege, Versicherung – Ranch-Chefin Sandra Mader steht der Pferdenärrin Rede und Antwort.

Kim reitet seit drei Jahren auf der Grand Tamino Ranch. Sie hat Chefin Sandra Mader all die Fragen rund um die Haltung eines eigenen Pferdes gestellt. Quelle: Nannette Hoffmann

Worauf muss ich achten, wenn ich mir ein Pferd anschaffen möchte?

1. Haltung

Das Pferd ist ein Flucht- und Herdentier. Es hat in seiner natürlichen Umgebung – als Wildpferd – die Möglichkeit, zu wandern. Es benötigt immer genug Saft- und Raufutter. Im Sommer ist das Gras, im Winter Heu. Einmal täglich bewegt es sich zu einer Wasserstelle, um da innerhalb einiger Stunden bis zu 60 Liter Wasser zu trinken. Wenn es kalt und nass wird, ziehen sich die Pferdeherden gerne in Wälder zurück, da sie dort etwas wettergeschützter ruhen.

Das Pferd bewegt sich frei ungefähr 15 bis 25 Kilometer täglich. Es verbringt auch viel Zeit mit Spielen und Rangeln. Auch die gegenseitige Fellpflege ist wichtig für Psyche und das Fellkleid.

Weiterhin ist eine Gesellschaft mit anderen Pferden in der Natur für sie lebenswichtig, um in puncto Sicherheit vor Feinden gewappnet zu sein und ausreichend Schlaf zu finden. Tatsächlich schläft ein Pferd maximal vier Stunden täglich, ruht aber ganz oft stehend mit einem Bein in Entlastung.

Anforderungen an eine domestizierte Haltung Es gibt verschiedene etablierte Haltungsformen. Dazu zählen Boxenhaltung mit und ohne Koppelgang, Boxenhaltung mit Auslauf an der Box, Offenstallhaltung (also mehrere Pferde auf einem Areal mit Unterstand) und 24-Stunden-Weidehaltung. In dieser domestizierten Haltung ist wichtig, dass das Pferd: sich mehrere Stunden täglich frei bewegen kann Artgenossen hat ausreichend Futter und Wasser zur Verfügung hat einen Witterungsschutz hat (entweder einen kleinen Wald bei 24-Stunden-Weidehaltung oder ein Dach über dem Kopf möglichst zur Wetterseite mit Windschutz). Bei mehreren Pferden ist auch daran zu denken, dass der Unterstand groß genug ist, damit auch „rangniedrige“ Pferde mit hinein dürfen beziehungsweise ausweichen können, wenn der Chef kommt.

Auf der Grand Tamino Ranch leben die Pferde in Herden und das ganze Jahr über in einem offenen Stall auf einem anderthalb Hektar großen Gelände. Quelle: Grand Tamino Ranch

2. Pflege

Das Pferd braucht in „Gefangenschaft“ regelmäßig Bewegung, wenn es nicht im Offenstall wohnen kann. Am besten mit Artgenossen (Esel, Ziegen und Schafe sind kein Ersatz für andere Pferde). Soll das Pferd auch geritten werden, braucht es zusätzlich noch ein regelmäßiges Training der Bauch-, Rücken-, Schulter- und Hinterhand-Muskulatur, um die Arbeit – uns zu tragen – auch gut absolvieren zu können.

Weiterhin ist es wichtig, die Hufe regelmäßig zu bearbeiten. Am besten können das Hufschmiede und Hufbearbeiter. Da das Pferd immer auf den gleichen Flächen wohnt und frisst muss es auch regelmäßig entwurmt werden und auch ein paar Impfungen (Tetanus und für Turnierpferde Influenza – also Grippeschutz) erhalten.

Natürlich freut sich das Pferd über ausgiebiges Putzen des Fellkleides und wenn auf dem Auslauf viel Matsch ist, müssen auch die Beine gelegentlich komplett gereinigt werden, damit sich keine Parasiten und Pilze einnisten.

3. Futter

Pferde fressen täglich zwischen acht und zwölf Kilogramm Heu. Das ist natürlich rasse- und größenabhängig. Alternativ geht frisches Gras, wobei einige Pferde davon nicht zu viel bekommen sollten. Durch weniger Bewegung als in der Natur und saftigere Weiden, neigt das Pferd sonst zum Dickwerden oder sogar zu Stoffwechselproblemen.

Da wir dem Pferd nicht die natürliche Auswahl an Kräutern anbieten können, braucht es außerdem noch Mineralstoffe. Diese können über Lecksteine oder mineralisiertes Müsli gegeben werden. Getreide, wie Hafer und Gerste, eignen sich gut, um dem Pferd mehr Energie für sportliche Aktivitäten, wie Reiten, Kutsche fahren und Bodenarbeit zu geben.

Eingeweichte Heucobs und Mash können für ältere Pferde mit Zahnproblemen und zum Aufpäppeln von kranken Pferden beigefüttert werden.

Die Pferde der Grand Tamino Ranch bekommen täglich Heu zu fressen. Quelle: Grand Tamino Ranch

4. Grundausstattung

– Halfter und Strick

– Putzzeug: Striegel und Kardätsche, Wurzelbürste, Hufkratzer, Mähnenbürste, 2 Schwämme (einmal für Augen und Nüstern, einmal für Weichteile)

5. Versicherung

Eine Pferdehalterhaftpflicht macht auf jeden Fall Sinn, falls das Pferd mal ausbricht und Schäden verursacht oder andere Pferde verletzt. Für den Reiter empfehle ich immer eine private Unfallversicherung.

6. Monatliche Grundkosten

Wenn ich mein Pferd selber versorgen will, brauche ich noch andere Menschen mit Pferden, um das Pferd in einer Gruppe zu halten, oder selbst mehrere Pferde. In der Selbstversorgung sind folgende Kosten zu berücksichtigen:

– Pacht der Fläche (pro Pferd 500 Quadratmeter für Unterstand und Auslauf, 5000 Quadratmeter für Koppel und gegebenenfalls noch zusätzlich Reitplatz): 1 Hektar Wiese kostet circa 800 Euro pro Jahr – das kann regional und lagebezogen auch deutlich mehr sein – Reitplatz und Unterstände müssen allerdings auf Bauland errichtet werden. Bauland ist weitaus teurer in der Pacht / beim Kauf

– Heuvorrat: pro Pferd ein Heuballen, je nach Verfügbarkeit circa 50 Euro für 250 Kilogramm Heu (für ein Pferd pro Monat), Stroh kostet etwa 35 Euro pro Ballen. Wenn der Unterstand einen Betonboden hat, brauche ich den, damit das Pferd nachts trocken steht und um Urin aufzufangen. Manche Pferde fressen das Stroh auch gern.

– Zusatzfutter (Mineralleckstein circa 20 Euro, Müsli pro Sack circa 20 Euro je nach Bedarf)

Alternativ kann man sein Pferd auch in einem Pensionsstall unterbringen, wo das Pferd vom Personal versorgt wird und andere Artgenossen hat. Preise liegen hier bei 250 bis 600 Euro monatlich, je nachdem, was ich alles möchte. Aber es gibt auch noch Ställe mit Reithallen und Longierhallen etc., die sind meist teurer.

Zusatzkosten:

– Hufschmied: 20 bis 50 Euro alle sechs bis acht Wochen – wenn das Pferd Hufeisen braucht circa 90 Euro

– Tierarzt: Wurmkur circa 25 Euro maximal viermal jährlich, Impfung je circa 50 Euro, Zahnkontrolle nach Bedarf vor allem bei gerittenen Pferden jährlich empfohlen etwa 150 Euro. Für Unfälle und Operationen sollte immer eine Rücklage vorhanden sein. Es gibt auch OP-Versicherungen, die zumindest bis zu 80 Prozent der OP-Kosten übernehmen.

– Training durch Trainer je nach Häufigkeit. Meist kostet ein Training 35 Euro plus Anfahrt. Auch Stallbesitzer stehen oft gern mit Rat und Tat zur Seite

– Osteopathen, Physiotherapeuten etc. gibt es auch für Pferde und diese können sehr hilfreich sein, um das Pferd gesund zu erhalten (Kosten circa 120 bis 150 Euro je Behandlung)

Wenn ich reiten möchte, brauche ich dann noch anderes Zubehör?

Ja. Kappzaum und Longe oder Knotenhalfter und Arbeitsseil sind nötig, möglicherweise eine Longierpeitsche oder ein Bodenarbeitsstick. Außerdem braucht man Insektenabwehr-Spray, Sattel und Trense.

Wer reiten möchte, benötigt Sattel und Trense. Beim Westernreiten ist es zum Beispiel ein ganz bestimmter Sattel. Quelle: Claudia Rahlmeier

Wie viel Zeit muss ich investieren?

In der Selbstversorgung sind mindestens eine Stunde tägliches Ausmisten und Füttern Pflicht. Hinzu kommt die Fellpflege durch Putzen – dafür sind etwa drei- bis viermal pro Woche je 30 Minuten bis eine Stunde einzuplanen. Und wenn man reiten möchte, kommen noch zusätzlich ein bis zwei Stunden und das dreimal pro Woche an Zeit hinzu.

Wie alt werden Pferde?

Shettys können bis zu 50 Jahre alt werden, Sportpferde 20 bis 25 Jahre und Freizeitpferde 25 bis 35 Jahre.

Ist das Pferd ein Haustier für Kinder und Jugendliche?

Nur in regelmäßiger Betreuung durch Trainer und fachkundige Pferdemenschen ist das Pferd ein Tier für Kinder. Dann kann es auch ein super Lernpartner für Kinder und Jugendliche sein, um soziale Kompetenzen, Empathie und Einfühlungsvermögen zu erlernen.

Kann ich einfach so ein Pferd kaufen und mich um dieses kümmern ohne Vorwissen?

Tatsächlich verkaufen einem einige Pferdehändler auch Pferde ohne besondere Vorkenntnisse beziehungsweise fragen nicht nach. Ein guter Trainer/Pferdemensch, wird dem Pferde-Neuling ein paar grundlegende Fragen stellen und ihm empfehlen, das Pferd in einen Pensionsstall zu stellen und sich einen Trainer zu suchen.

Aus meiner Sicht ist es oft eine gute Option, ein Pferd von Privatleuten oder aus der Reitschule zu kaufen, da ich da die Möglichkeit habe, viel über das Pferd und seine Vorgeschichte zu erfahren. Oft darf man sein zukünftiges Pferd auch mehrfach besuchen, bevor man sich zum Kauf entscheidet.

Woher weiß ich, welches Pferd für mich geeignet ist?

Am besten ist es, mit dem Trainer zusammen ein Pferd auszusuchen. Je nachdem, was mit dem Pferd geplant ist, sollte das Pferd dafür geeignet sein. Für schmusen, spielen, spazieren gehen ist ein Shetland-Pony gut geeignet.

Soll das Pferd mal über Hindernisse springen, Western- oder Dressurreiten, braucht man ein Pferd, was die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt.

Wer einen Freizeitkumpel zum Ausreiten sucht, also den Allrounder, braucht ein Pferd, was zu seiner Größe passt, das brav im Umgang und im Gelände ist.

Je nachdem, was ich alles mit dem Pferd machen möchte, sollte die Rasse geeignet sein. Quelle: Grand Tamino Ranch

Was ist, wenn ich mir kein Pferd leisten kann und trotzdem Kontakt suche?

Ich kann in einer Reitschule oder einem Reitverein lernen, was ich können sollte und mir dann eine Reitbeteiligung suchen. Diese beteiligt sich in Absprache mit dem Pferdebesitzer an den Kosten (zwischen 50 bis 150 Euro monatlich) und darf dann ein-, zwei- oder mehrmals pro Woche zum Pferd und Pflege, Reiten und Longieren übernehmen.

Von Nannette Hoffmann