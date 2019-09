Hebamme bis Automuseum: 9,1 Millionen fürs Delitzscher Land

Delitzsch

Entwicklung auf dem Land und Belebung der Dörfer brauchen Unterstützung: 141 befürwortete Vorhaben mit einem Gesamtbudget von 9,1 Millionen Euro stehen nun in der Zwischenbilanz der aktuellen Förderphase der Leader-Region Delitzscher Land, die sich von Wiedemar bis Zschepplin erstreckt. Die Förderphase läuft noch bis 2020. Insgesamt steht ein 11-Millionen-Euro-Budget zur Verfügung. Mit der Rundfahrt Leader-Herbst wurden jetzt ganz unterschiedliche Beispiel-Projekte vorgestellt:

Hebammenpraxis und Kita: „Storchenküken“ steht groß am sanierten Wohnhaus. Die Kindertagespflege im Delitzscher Ortsteil Poßdorf ist schon in Betrieb. Leader-Mittel haben geholfen, sie auszubauen. Nun geht es im ehemaligen Stallgebäude weiter. Hebamme Bettina Paubandt, die Vorsorge, Wochenbettbetreuung und Kurse anbietet, baut es zu Praxis und Ruheraum für Wöchnerinnen um. Die Scheune soll zur Alten-WG werden: „Da will ich beim nächsten Förderprogramm dabei sein.“

Hebamme Bettina Paubandt baut in Poßdorf einen Bauernhof zur Kita und Hebammenpraxis um. Quelle: Heike Liesaus

Automuseum und Wohnung: Uwe Weigelt will lieber keinen Fertigstellungstermin für sein Projekt prognostizieren. Es gab immer neue Hürden. Aber der Umbau des ehemaligen Pferdestalls des Zscheppliner Gutshofesist nun weit fortgeschritten. Kreuzgewölbe sind saniert, in Wänden und Böden steckt Trocknungstechnik. Der Zscheppliner hatte den langsamen Verfall des Gebäudes lange vor Augen. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse brauchte allein drei Jahre. Der 57-Jährige betreibt ein Transportunternehmen und er sammelt alte Autos, die in Sachsen hergestellt wurden. Noch sind sie auf einige Scheunen und Garagen verteilt. Dank Leader sollen sie künftig im ehemaligen Pferdedomizil einziehen und zu besichtigen sein. Die Oldtimer können auch ausgeliehen und nach der Tour kann im ehemaligen Stall zwischen ihnen gefeiert werden.

Uwe Weigelt baut mit Hilfe von Leader-Mitteln ein Stallgebäude in Zschepplin zum Automuseum und zur Wohnung um. Quelle: Heike Liesaus

Beschilderung für den Kirchgarten: Eine Parkanlage ist in den vergangenen Monaten rings um die Löbnitzer Kirche entstanden und wurde jetzt übergeben. Der Kirchgarten „Ave von Schönfeld“ funktioniert als Treff für Einheimische und Besucher. Die Mittel dafür kamen aus dem Programm Vitale Dorfzentren, das eng mit dem Leader-Programm abgestimmt ist. Leader-Mittel werden nun noch für die Beschilderung des Rundwegs verwendet, der an den Aufenthalt Luthers in Löbnitz erinnern soll.

Der Kirchgarten in Löbnitz wurde mit dem Förderprogramm „Vitale Ortszentren", das mit Leader abgestimmt ist, gestaltet. Mit Hilfe von Leader-Mitteln sollen nun noch Stelen mit Texten für einen Rundgang installiert werden. Quelle: Heike Liesaus

Fußball-Vereinsheim für alle: Dank Pultdach und Dachfenstern erscheint das neue Vereinsheim der LSG Löbnitzvom Gang zwischen den Umkleidekabinen größer als von außen. Tatsächlich ist der Neubau kleiner als der alte. Die Extra-Gaststätte wird nicht mehr gebraucht. Doch vor allem entsprachen die Sanitäranlagen nicht mehr den Anforderungen „und der Schimmel tat sein Übriges“, beschreibt Steffen Münch, Abteilungsleiter Fußball bei der LSG, den damaligen Zustand. Eine Sanierung war nicht möglich, der Neubau, der seit Jahresbeginn wuchs, wurde nun dank der Leader-Mittel angeschoben. Das Vereinsheim soll nicht allein von den Fußballern genutzt werden, sondern auch anderen zur Verfügung stehen.

Die Neuerrichtung des Vereinsheims der LSG Löbnitz wurde mit Hilfe von Leader-Mitteln möglich. Quelle: Heike Liesaus

Leader steht für die französische Bezeichnung „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ und bedeutet „Vernetzung von Initiativen zur Entwicklung des ländlichen Raumes“. Das Förderprogramm der Europäischen Union läuft seit 1991. Das Delitzscher Land ist seit 2002 dabei. Interessenten wird empfohlen, Kontakt zum Regionalmanagement aufzunehmen und sich beraten zu lassen.Info auf www.delitzscherland.de

Von Heike Liesaus