Heiligabend wird bei der Volkssolidarität in Delitzsch gefeiert

Delitzsch

Die Tischdeko ist da, am Weihnachtsbaum im Saal des Begegnungszentrums „Jung und Alt“am Wallgraben glänzen die Lichter. Mitarbeiterin Angelika Angermann startete gestern schon damit, den Tisch zu decken. Denn heute Nachmittag soll alles bereit sein: Es haben sich wieder etwa 20 Besucher fürs „ Heiligabend nicht allein zu Haus“ bei der Volkssolidarität angemeldet. „Ich bin seit 2006 dabei und seitdem feiern wir so jedes Jahr“, sagt Katrin Limmer, die seit Oktober auch Leiterin der Begegnungsstätte ist. Mit der eigenen Familie wird dann bei den Helferinnen etwas später gefeiert.

Weihnachtliche Blasmusik

Eine besondere Weihnachtsfreude hatte das kleine Team schon vorab. Die Instrumentalisten aus der Musikschule konnten in diesem Jahr leider nicht kommen. Kartin Limmer telefonierte Musiker in der Region ab, um Ersatz zu bekommen. Schließlich meldeten sich Lars und Kerstin Winkler, die sonst bei den Schenkenberger Blasmusikanten aktiv sind, an. „Live ist live. Ich möchte nicht, dass nur eine CD läuft“, freut sich Katrin Limmer auf diese Umrahmung. Oberbürger Manfred Wilde (parteilos) wird ebenfalls vorbeikommen.

Auch der Fahrdienst ist organisiert. Zum Abschluss werden die Gäste wieder nach Hause gefahren. Damit ergibt sich in der Dunkelheit des frühen Abends noch eine kleine Lichtertour durch die Stadt.

Von Heike Liesaus