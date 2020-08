Rackwitz

Es Bedarf keiner weiteren Ausführung: In den vergangenen Tagen war es heiß. Was für den Durchschnittsbürger eher die Ausnahme darstellt, gehört für die Mitarbeiter von Hydro Extrusion in Rackwitz zum Geschäft. Tobias Ludwig arbeitet an der Aluminiumpresse – auch bei 35 Grad Celsius Außentemperatur verarbeiten der 41-Jährige Teamführer und seine Kollegen 500 Grad heißes Aluminium.

Das Aluminiumpresswerk von Hydro Extrusion in Rackwitz gehört zum norwegischen Aluminiumhersteller Norsk Hydro, einer der größten der Welt. Quelle: Mathias Schönknecht

Keine Rücksicht

Langsam kommt das etwa zehn Meter lange Profil aus der Strangpresse. Anders, als in der Vorstellung, ist die hohe Temperatur auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Denn das Leichtmetall erscheint auch bei über 550 Grad silbern. Also so, wie unter normaler Raumtemperatur.

Rund 30 000 Tonnen Aluminiumlösungen für beispielsweise Türen, Fenster, Elektronik oder den Transportsektor produziert das Rackwitzer Werk des norwegischen Aluminiumherstellers Norsk Hydro pro Jahr. Das heißt, Tobias Ludwig und sein Team können keine Rücksicht auf äußere Umstände nehmen – oder diese auf sie.

Ab 17 Uhr steigt die Temperatur

Während sich die Produktion ansonsten gleichmäßig auf das Jahr verteile, steige sie in den ersten Sommermonaten erfahrungsgemäß immer ein wenig an, sagt Tobias Ludwig, der kürzlich seine 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit feierte. 220 Mitarbeiter arbeiten inklusive der Auszubildenden aktuell bei Hydro Extrusion. Viele von ihnen kommen aus der Gemeinde Rackwitz selbst. Einige auch aus Leipzig und Delitzsch.

Das Rackwitzer Hydro-Extrusion-Werk arbeitet im Dreischichtsystem. Von 6 bis 14 Uhr, von 14 bis 22 Uhr und von 22 bis 6 Uhr. Nach 17 Uhr wird es in der Halle am wärmsten, sagt Tobias Ludwig, der ein vier Mann starkes Team führt. Dann zeigt das Thermometer auch schon einmal 35 Grad Celsius an.

Die Aluminiumstränge haben eine Temperatur von bis zu 565 Grad Celsius, wenn sie wie im Bild aus der Presse kommen. Quelle: Mathias Schönknecht

Kühlwesten und Eis

„Im Normalfall wird einem hier nicht kalt“, fasst Ludwig die Situation etwas untertrieben zusammen. Zur Abkühlung sind die großen Fenster an der Decke der Werkhalle weit geöffnet. Neben einem Kühlschrank, in dem Mitarbeiter ihr Wasser lagern können, gibt es überall verteilt Wasserspender.

Seit einigen Jahren sorgen zudem Sprühanlagen am Hallendach für eine konstante Erfrischung. Es habe in etwa den Effekt, wenn man sich einen feuchten Waschlappen auflegt, sagt Ludwig. Auch Kühlwesten werden aktuell ausprobiert. Die Testphase läuft. Jeder Mitarbeiter könne sich später dafür oder dagegen entscheiden. Und wenn es besonders heißt ist, gebe es auch Eis, sagt der Teamführer.

Hydro-Mitarbeiter sind nicht alleine

Besonders der Ofen treibe die Temperatur in der Halle in die Höhe. Dieser erhitze die Aluminiumstränge bis auf circa 490 Grad. Aus der Presse kommen diese anschließend mit bis zu 550 Grad und werden mit Luft und Wasser gekühlt.

Es gebe aber auch Berufe, die arbeiten unter freiem Himmel, sagt Tobias Ludwig und nennt dabei als Beispiel die Straßenbauer. Bei denen komme noch einmal die Sonneneinstrahlung hinzu. Für alle gelte: schwitzen, durchhalten und nach dem Feierabend duschen.

Von Mathias Schönknecht