Herbstansturm auf die Hallen im Delitzscher Land steht bevor

Krostitz/Löbnitz/Schönwölkau

Die Blätter fallen, es wird kühler. Selbst Fußballer wollen nicht mehr nur draußen trainieren. Aber wie sieht es mit freien Kapazitäten in den Hallen auf dem Land um Delitzsch aus?

Die Krostitzer zum Beispiel haben jetzt mehr Platz. Seit August ist die neue Mehrzweckhalle in Betrieb. Der Neubau hat eine 28 mal 20 Meter große Hallenfläche aufzuweisen, die auch teilbar ist. Zudem steht immer noch die alte Halle aus den 80er-Jahren nebenan zur Verfügung. Doch freie Kapazitäten sind nicht in Sicht, stellt Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) fest. „Der Ansturm auf die alte Halle war sehr hoch. Teils mussten die Volleyballer ihre Heimspiele außerhalb bestreiten.“ Nun freut sich die erste Mannschaft der Volleyballer am Sonnabend aufs erste Heimspiel im „neuen Wohnzimmer“.

Krostitz : Provisorien sollen Vergangenheit sein

In den vergangenen Jahren gab es im Herbst das Problem: Wenn die Fußballer in die Halle strömten, mussten andere Trainingsgruppen wie zum Beispiel die Seniorensportler ausweichen. „Dann wurden alle möglichen Provisorien genutzt. Mit der neuen Halle ist das dann nicht mehr nötig“, so Kläring. Die beiden Hallen werden zudem von Grund- und Oberschule für den Schulsport genutzt. Sportvereinen von außerhalb Hallenzeiten fürs Training zur Verfügung zu stellen, sei indessen schwierig. Anders sieht es bei großen Veranstaltungen aus. Dann sollte aber frühzeitig auf die Gemeinde zugegangen werden. Denn es ist ein großer Vorlauf nötig, damit das Zeitfenster entsprechend eingerichtet werden kann.

Löbnitzer Halle: Gefragt von November bis März

In Löbnitz ist die Sporthalle neben der Grundschuleebenfalls von November bis in den März sehr gefragt. „Ich bekomme immer mal Nachfragen von ortsfremden Vereinen nach Trainingszeiten. Aber wir haben keine Möglichkeit, das zu bedienen“, sagt Kathrin Bechtloff vom Löbnitzer Bauamt. Löbnitz hat selbst viele Vereine: Handballer, Volleyballer, aber auch die Voltigierer trainieren unter anderem hier. Neben den Grundschülern ist hier sogar einmal in der Woche der Kindergarten in der circa 500 Quadratmeter großen Halle. Diese stammt aus den 70er-Jahren und das ist ihr auch anzusehen. Doch die Gemeinde muss sich vorerst aufs Grundschulgebäude konzentrieren. Aber Fußboden und Beleuchtung und die Sanitäreinrichtungen der Halle sind unter anderem in den vergangenen Jahren überholt worden, die wünschenswerte Gesamtrenovierung, auch für Dach und Fassade, steht jedoch aus.

Sanierungsbedarf in Wiedemar

Intensive Nutzung und Sanierungsbedarf auch in der Gemeinde Wiedemar: Die Halle in Kyhna braucht neues Parkett, die alte Halle in Zwochau wartet auf neue Sanitäranlagen. In Wiesenena renoviert der Shintai-Verein die ehemalige Grundschule, um endlich nicht mehr in einer verfallenden, ehemaligen Gaststätte trainieren zu müssen.

Auch die Hallen der Gemeinde Rackwitz sind gut ausgelastet. Hier gibt es zwei im Hauptort und eine in Zschortau. In Schönwölkau gibt es im Ortsteil Wölkau ebenfalls eine, wenn auch eher kleine Halle. Sie ist, organisiert vom örtlichen Sportverein, in den Nachmittags- und Abendstunden immer gut ausgelastet. Von Tanzgruppen über Fußball aller Altersklassen bis zu Tischtennis und Badminton reicht das Programm in der „Rispe“. Natürlich steigen die Buchungen jetzt im Winterhalbjahr nochmals an, da zum Beispiel auch die Fußballherren in der Halle statt draußen in der Kälte trainieren. Vormittags wird die Turnhalle zudem von der ein paar Gehminuten entfernten Gellert-Grundschule genutzt, aktuell sind fünf Klassen dort am Sporteln – im nächsten Jahr vermutlich sechs.

Von Heike Liesaus und Christine Jacob