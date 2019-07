Rackwitz

Das prachtvolle zweigeschossige Herrenhaus des ehemaligen Ritterguts Güntheritz ist derzeit ohne Nutzung. Nachdem das Gebäude an der Straße der Jugend in Rackwitz seit 2005 nicht mehr als Gymnasium genutzt wird, befindet es sich laut dem Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) seit 2012 in privater Hand. Welche Pläne der Eigentümer hat, wollte er der LVZ nicht vorstellen. Errichtet wurde es in seiner jetzigen Form Ende des 19. Jahrhunderts. 1965 wurde es zur Schule umgebaut.

Von mhs