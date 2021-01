Herzensprojekt und Lebenswerk: Die Kyhnaer Windmühle

Kyhna

Besonders aus der Nähe ist es ein imposanter Anblick, wenn die gewaltigen Flügel der Windmühle in Bewegung sind. Beim windigen Regenwetter am Dienstagnachmittag drehen sie sich mit einer Geschwindigkeit, die zumindest gebührenden Respekt vor den Holzkonstrukten einflößt. Auch Windmühlenbaumeister Martin Wernicke weiß um die Kraft des Gebäudes: „Richtige Mühlenflügel müssen dir den Kopf abhauen können“, laute nicht umsonst eine alte Müllerweisheit. Dass es dazu kommt, will Wernicke natürlich tunlichst vermeiden.

Müller Martin Wernicke aus Kyhna hat gemeinsam mit seiner Tochter Franziska die historische Mühle wieder zum Drehen gebracht. Quelle: Wolfgang Sens

Eigene Mühle mit 15

„Ich hatte schon immer eine kleine Macke, was Windmühlen angeht“, erzählt Wernicke. Mit zehn Jahren hatte er die Windmühle in Kyhna zum ersten Mal besucht, schon mit fünfzehn wurde sie ihm vom damaligen Müllermeister Kurt Dorn unter der Bedingung übergeben, die 1825 errichtete Mühle wieder aufzubauen. Zusammen mit seinem Vater machte sich der Jugendliche an die Arbeit, reparierte das Dach, baute neue Flügel und begann für sein Projekt sogar eine Zimmermannslehre.

Im Jahr 2002 dann der Schock: „Es gab einen großen Sturm, der die Flügel abriss und die Mühle stark beschädigte“, erinnert sich Wernicke. Ein Großteil der Arbeit der letzten zehn Jahre war wieder zunichte gemacht. Doch anstatt seine Mühle aufzugeben, nahm Wernicke sein bisher größtes Projekt in Angriff: Als Meisterstück baute er die Bockwindmühle, deren Dreh- und Angelpunkt ein zentraler Holzbalken ist, zu einer Paltrockwindmühle um, die auf einem Rollenkranz gelagert ist und sich so mit dem Wind dreht.

Müller Martin Wernicke hat seine Bockwindmühle zur Paltrockmühle umgebaut. Jetzt hat das Mühlenhaus Rollen, die auf einer Schiene laufen und sich automatisch in den Wind drehen. Quelle: Wolfgang Sens

Kyhna begeistert von drehender Mühle

Neben der Arbeit an der eigenen Mühle ist Wernicke als Zimmermann tätig. Seit 2008 arbeitet er fast ausschließlich an Windmühlen in der Region, führte etwa Reparaturen und Umbauten an der Bockwindmühle Brehna oder der Schiffsmühle Bad Düben durch. Das Pandemie-Jahr 2020 nutzte der Mühlenbauer dann aber doch wieder für die Instandsetzung seines Herzensprojekts: Die seit vielen Jahren still stehende Kyhnaer Mühle sollte sich endlich drehen. „Viele Windmühlen in der Region stehen sich nur die Beine in den Bauch,“ erklärt Wernicke, „und das ist doch schade um die ganze Arbeit, die darin steckt.“

Also wurden im Sommer vier neue Flügel gebaut, die Holz- durch eine Stahlwelle ersetzt, das Dach neu gedeckt und eine Windrose angebracht, damit sich die Mühle zum Wind ausrichten kann. Am 29. August war es dann endlich soweit: Die Flügel drehten sich, und die Kyhnaer machten Augen. „Die Resonanz aus dem Dorf war wirklich groß“, erzählt Wernicke, „alle haben sich gefreut, dass die Mühle sich jetzt dreht.“ Besonders als Wernicke und Familie die Mühlenflügel in der Weihnachtszeit festlich schmückten, waren die Anwohner begeistert. „Eine Familie aus dem Ort kam sogar vorbei und spendete hundert Euro für den tollen Ausblick.“

Im Inneren der Mühle erinnert eine geschnitzte Holztafel an die Errichtung 1825. Quelle: Wolfgang Sens

Zukunftsplan : Eigenstrom

Ob in diesem Jahr wieder größere Umbauten stattfinden, bezweifelt Wernicke: „Erstmal muss wieder ein bisschen Geld verdient werden.“ Perspektivisch plant er jedoch, mit seiner Mühle vielleicht irgendwann eigenen Strom zu erzeugen, indem er einen Generator an die innere Mechanik anschließt – nach demselben Prinzip wie ein Windrad. „Obwohl wir hier natürlich kein Mehl mehr produzieren, hätte die Mühle dann zumindest einen praktischen Nutzen.“ Es wäre nicht das erste Mal: Schon in den 1950er-Jahren hatte Müllermeister Dorn seine Windmühle zur Stromerzeugung genutzt, da das Grundstück zu weit vom Dorf entfernt war und nicht ans Stromnetz angeschlossen wurde.

Ob Wernicke Angst vor einem großem Sturm wie dem vor fast 20 Jahren hat, der die Mühle zerstören könnte? „Ich mache mir da keine großen Sorgen und würde die Mühle laufen lassen, schließlich ist inzwischen alles viel stabiler gebaut.“ Nach kurzem Grübeln merkt er an: „Zur Sicherheit würde ich an dem Tag aber wahrscheinlich in der Mühle übernachten.“

Von Robin Knies