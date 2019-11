Hier die Meldungen des Tages aus Delitzsch

Delitzsch

Die Meldungen des Tages aus Delitzsch drehen sich dieses Mal unter anderem um die Nutzung von Kirchen.

Kirchen nun auch für weltliche Trauerfeiern offen

Das Kirchspiel Zschortau wird wieder ein Stück offener. Die Kirchen im Kirchspiel Zschortau können jetzt auch für weltliche Trauerfeiern genutzt werden. Solche Trauerfeiern wurden bislang nur – sofern sie denn vorhanden sind – in den örtlichen Trauerhallen gehalten, inzwischen sind auch die Gotteshäuser dafür nutzbar und die Kirchen offen.

Allerdings gilt, dass die Nutzung der Kirchen nur bei kirchlichen Trauerfeiern kostenlos erfolgen kann. Ohne eine kirchliche Begleitung ist bei den weltlichen Trauerfeiern eine Nutzungspauschale fällig, informiert Pfarrer Daniel Senf. Die Nutzungspauschale beträgt in der Regel 200 Euro pro Trauerfeier, nur in Kreuma beläuft sie sich auf 100 Euro Gebühr. Die neue Regelung betrifft laut Kirchspiel vor allem Trauerfeiern in den Dörfern Zschortau, Döbernitz und Brodau.

Musical zu erleben

Einmalig öffentlich ist am Freitagabend das Weihnachtsmusical „Echt jetzt!? – Weihnachtssongs und Schwesternliebe“ in der Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof zu erleben. Auch das Klassenzimmertheater „Freie Radikale“ des Baff-Theaters, das sonst nur in Schulen gezeigt wird, ist an diesem Abend zu erleben. Beginn für die beiden Aufführungen ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Kartenreservierungen unter info@theaterakademie.net

Von lvz