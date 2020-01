Hier feiert Nordsachsen Karneval

Nordsachsen

Karneval in Nordsachsen: Hier finden Sie einen Überblick über zahlreiche Veranstaltungen im Landkreis.

Delitzsch entdeckt andere Welten

Stets ein Hingucker: Die Tanzgruppen des DCV. Quelle: Alexander Prautzsch

Für den Delitzscher Carneval Verein (DCV) startet die karnevalistische Hochzeit schon am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Februar, in der Turnhalle der Grundschule am Rosenweg mit dem Kinderfasching. Am Wochenende sind dort jeweils ab 15 Uhr Hüpfburg, Spiel, Spaß und lustige Darbietungen angesagt. Besonders die Clowns hat der Ehrgeiz gepackt. Sie planen sportliche Darbietungen. Denn die passen schließlich zum Veranstaltungsort. Ansonsten schwirrt das rüsselige Vereinsmaskottchen, der DCfant, unter dem Motto „Der DCV entdeckt andere Welten“ durch die aktuelle Session. Winzige Kostproben fürs Programm haben die Aktiven bereits in den sozialen Netzwerken aufblitzen lassen. Sie wollen alle Karneval-Fans mit auf ihre Tour durch närrische Galaxien nehmen. Und sie haben dafür reichlich Treibstoff aus der Filmbranche getankt. Die Faschingsgäste können sich also schon mal auf die Begegnung mit Fabelwesen und skurrilen Gestalten einstimmen.

Die großen Karnevalisten feiern jeweils im Markt Zwanzig. Am 15. und 22. Februar sind die Hauptveranstaltungen, am 20. Februar ist Weiberfastnacht angesagt. Beginn ist jeweils 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Urlaub Meehr-Bar, der Tourist-Information im Barockschloss sowie unter Telefon 0157 37606812.

Ein Zug voller Narren in Oschatz

Schon in den vergangenen Jahren ein echter Hit: Der Faschings-ZUG mit der Schmalspurbahn. Quelle: Steffen Bahnemann

Für närrisches Programm auf allen Kanälen sorgt der Oschatzer Carneval Club ( OCC) in dieser, seiner 39. Saison. Unter dem Motto „ Oschatz’ bunte Fernsehshow“ laden die Mitglieder am Sonnabend, dem 1. Februar, ein. Ab 19.52 Uhr gibt es auf der Bühne des Thomas-Müntzer-Hauses einen Querschnitt aus Klassikern und aktuellen Ausschnitten dessen, was die Flimmerkiste zu bieten hat. Show- und Gardetänze, Sketche, Bütt und Männerballett werden geboten. Karten gibt es für 7,99 Euro im Vorverkauf in der Oschatz-Information und in den Filialen von Ria’s Haarstudio im Fliegerhorst und Oschatz. An der Abendkasse kosten sie 9,99 Euro.

Eine gute Woche später, am 9. Februar, rollt dann der Faschings-ZUG des OCC zwischen Oschatz und Mügeln auf der Schiene. Die Schmalspurbahn „Wilder Robert“ wird ab 10.30 Uhr ein Zug voller Narren. An den Haltepunkten Oschatz Südbahnhof und Naundorf wie auch am Ziel, dem Mügelner Bahnhof, gibt es Programmpunkte des OCC und befreundeter Vereine. Zum 6. Mal findet diese Alternative zum klassischen Faschingsumzug statt – Karten gibt es in der Reiseagentur der Deutschen Bahn im Bahnhof Oschatz.

Krostitz for Future

„ Krostitz for Future“ haben die Organisatoren des Krostitzer Faschings der 45. Session als Motto vorangestellt. Das gibt natürlich reichlich Raum, die aktuellen Diskussionen sowohl lokal als auch global auf die Schippe zu nehmen. „Bei uns ist das alles aber nicht so streng, sondern bunt gemixt“, stellt Steffen Richter vom Elferrat-Krostitz-Verein fest. So liegt der Schwerpunkt auch nicht auf Büttenreden. Es geht eher sportlich zu und es wird etwas fürs Auge geboten, umreißt Richter, der auch zu den Volleyballern gehört, das Profil der Krostitzer Karnevals-Veranstaltungen. Drei Tanzgruppen sorgen zum Beispiel für Bewegung im Programm. Richter selbst ist da bei den Männern aktiv. Und diese haben sich sogar in der vergangenen Wettbewerbssaison Meriten erworben: Sie belegten bei den nordsächsischen Meisterschaften einen zweiten Platz und bei den ostdeutschen kamen sie auf Platz acht. Natürlich ist erneut ein Film, sind Sketche vorbereitet.

Gefeiert wird am Sonnabend, dem 1. Februar, ab 19.30 Uhr, am Sonntag, dem 2. Februar, ab 15.30 Uhr, und am Sonnabend, dem 8. Februar, ab 19.30 Uhr, jeweils in der Sporthalle. Tickets für die Abendveranstaltungen sind unter Telefon 034295 72324 reservierbar, die für den Sonntag gibt es nur an der Tageskasse.

Elfen und Klatschtanten in Bad Düben

Die 45. Session des Hammermühler Karnevalsvereins (HKV) aus Bad Düben nimmt am 8. Februar, ab 16.11 Uhr, im Gasthof Glaucha richtig Fahrt auf, verspricht HKV-Präsident Matthias Lachmann. Der 57-Jährige ist Chef der 92 Mitglieder – und im aktuellen Programm stehen 81 kleine und große Karnevalisten vor und hinter der Bühne. Auch das Prinzenpaar, Ihre Tollität Prinz Karneval Felix I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Sandra I. alias Felix Schlüter und Sandra Papenfuß aus Löbnitz stehen in den Startlöchern für ihre Auftritte. Im neuen Programm sind Wasserelfen, flotte Rentner, eine Partygöre, Klatschtanten und viele andere zu sehen.

„Die einzelnen Tanzgruppen üben in der Regel das ganze Jahr hindurch, weil es auch da verschiedene Auftritte wie auf dem Stadtfest oder anderen Veranstaltungen gibt. Das Männerballett startet aber erst im September. Wir dürfen die Kräfte der Männer nicht vergeuden“, so Lachmann. Neu ist in diesem Jahr, dass es mit den „Heidefunken“ eine neue Tanzformation gibt. Die Mädchen sind alle zwischen 10 und 14 Jahre alt.

Neben dem Karnevalsabend in Glaucha sind die Narren auch vier Mal im Bad Dübener Heide Spa zu Gast: Am 15. Februar starten die Narren mit einem Tanzabend in die karnevalistische Endzeit. Beginn ist um 20 Uhr. Es folgen die Weiberfastnacht am 20. Februar (Beginn: 19.31 Uhr), der Galaabend am 22. Februar (Beginn: 19.11 Uhr) und der traditionelle Kinderfasching am 23. Februar (Beginn: 15.31 Uhr). Tickets gibt es im Schuhhaus Littmann Am Markt in Bad Düben sowie in der Gaststätte Zur grünen Muldenaue in Glaucha.

Der Dahlener Sackhupper im Zirkus

Schon seit der Schlüsselübergabe am 11.11. haben die Dahlener Narren das Zepter in der Hand. Quelle: Oschatzer Allgemeine

Noch bunter als in den Vorjahren treiben es die Narren vom Dahlener Carnevalsclub (DCC) in der aktuellen Saison: „Manege frei! Der Sackhupper im Zirkus – voll dabei!“ heißt das Motto, das traditionell stets Bezug auf die Sagengestalt des Dahlener Sackhuppers nimmt. Besucher dürfen sich also auf eine bunte Gesellschaft gefasst machen, die am 8. Februar ab 14.11 Uhr beim Fasching für Junggebliebene zu erleben ist. Ein Programm für Kinder gibt es am nächsten Tag zur gleichen Zeit. Hoch her geht es bei den Abendveranstaltungen am 15. und 22. Februar jeweils ab 19.11 Uhr. Dann erleben Faschingsbesucher Partys mit allem, was dazugehört: Büttenrede, Männerballett und Sketche, bei denen gern das aktuelle Geschehen in der Stadt aufs Korn genommen wird. Am 20. Februar wird zum Weiberfasching eingeladen und gerüchteweise geht es dabei stets besonders ausgelassen zu (Beginn 19.11 Uhr). Alle Veranstaltungen finden im Vereinsheim des DCC in der Bahnhofstraße 116 in Dahlen statt.

Außerdem sind die Dahlener Karnevalisten noch am 22. Februar in Mannschatz bei Oschatz sowie am Tag darauf in Strehla bei den Festumzügen zu erleben. Die Faschingszeit endet in Dahlen dann am 25. Februar mit dem Zampern – dabei ziehen DCC-Mitglieder in der Heidestadt von Geschäft zu Geschäft und sammeln Geld für die Kinder- und Jugendarbeit im Verein.

Eilenburgs Karnevalisten halten nix vom Sparen

ECC-Urgestein Peter Murch. Auch in diesem Jahr steigt er wieder in die Bütt Quelle: Anke Herold

Die Faschingsfreunde des Eilenburger Carneval Clubs (ECC) können es schon lange nicht mehr hören: Überall ist nur noch von Einsparungen die Rede. Wen wundert’s, dass die feierfreudigen ECCler dieses Thema gleich zum Motto ihrer diesjährigen Session machten: „Es kost’ ja nix“.

Am 11.11.2019 läuteten sie die Saison damit ein. Richtig gefeiert wird aber jetzt im Februar. Und dafür haben die 50 Aktiven auf der Bühne und die 20 fleißigen Helfer im Hintergrund wieder „eine ganze Menge geplant“, wie der ECC-Vorsitzende Mathias Gürke (48) verriet. Die Programmpunkte kennt er zwar nicht im Detail, aber vieles sei schon an sein Ohr gedrungen. Demnach haben die „Alten Weiber“ wohl einen eigenen Song aufgenommen und die Männer sind derweil fleißig am Trainieren für die eine oder andere Showeinlage auf der Bühne. „Es wird diesmal galaktisch werden“, verspricht der ECC-Chef.

Mit dabei ist natürlich wieder ECC-Urgestein Peter Murch, der in die Bütt steigt und gewiss das Zwerchfell des Publikums an der richtigen Stelle kitzelt. Weitere Höhepunkte sind die Showtänze der Tanzgruppen und zahlreiche Sketche.

Wie Mathias Gürke erzählt, laufen die Vorbereitungen bereits seit dem Sommer. „Die Frequenz der Treffen wird natürlich immer höher.“ Wenige Tage vor den Veranstaltungen treffen sich die Faschingsfreunde nahezu täglich, um das Programm vorzubereiten.

Wer mit den ECC-Freunden mitfeiern will, kann das am 15. und am 22. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr im Eilenburger Bürgerhaus. Karten gibt es für 17 beziehungsweise 19 Euro. Am 16. Februar wird das Abendprogramm noch einmal wiederholt – und zwar um 15 Uhr (14 Euro Eintritt). Der Weiberfasching findet am 20. Februar statt, ist aber bereits komplett ausverkauft. Am 21. Februar gibt es ab 18.30 Uhr das karnevalistische Tanzprogramm. In drei Stunden zeigen die großen und kleinen Tänzer des ECC ihr Können. Karten dafür sind an der Abendkasse im Bürgerhaus erhältlich. Der Kinderfasching ist am 9. Februar um 15 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am 24. Februar lädt der ECC dann zum großen Rosenmontagsumzug. Wer daran teilnehmen möchte – das können Kitas, Schulen, Vereine oder Familien sein –, kann sich noch anmelden.

Karten für die Abendveranstaltungen gibt es im Eilenburger Bürgerhaus unter Tel. 03423 7003930. Weitere Infos im Internet unter www.eilenburger-carneval-club.de.

In Pressel zu Haus

Noch nicht viel verraten über ihr Programm wollen die Karnevalisten des Presseler Karnevalvereins. Fakt ist: Im Saal des Landgasthofes geht es dreimal närrisch zu. Und die Heidedörfler bleiben dabei bodenständig, wenn es heißt: … in Pressel zu Haus. Anja Herrmann vom Verein gewährt einen kleinen Einblick: Dorfgeschichte, Tänze weltweit und ein Elferrat, in dem es das eine oder andere neue Gesicht gibt. Für Musik sorgen die Diskotheken Voyage und Kult. Wer das und mehr erleben will, sollte sich einen der beiden Termine der Gala-Veranstaltungen vormerken: 15. Februar oder 22. Februar, jeweils 19.30 Uhr. Am 16. Februar steigt um 15 Uhr der Kinderfasching. Tickets bei Allerlei Kreatives, Torgauer Straße 20, Pressel, oder im Landgasthof.

Disneyland in Rackwitz

Die Narren aus Rackwitz feiern dieses Jahr den „ Fasching wie ihn jeder kennt, dieses Mal im Disneyland“. So lautet das Motto für die drei Rackwitzer Abendveranstaltungen am 8., 15. und 22. Februar, die jeweils um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle am Sportplatz beginnen. Zwar sind die Karten für die offiziellen Termine des Rackwitzer Faschingsclubs bereits vergriffen, doch am Freitag, dem 7. Februar, findet ab 19.30 Uhr die öffentliche Generalprobe, ebenfalls in der Turnhalle an der Bahnhofsstraße, statt. Dann wird auch lockerer darüber hinweggeschaut, wenn Besucher ohne Kostüm erscheinen.

Saus und Braus in Brinnis

Der Lindenhayn-Brinniser Carnvalsclub (LBC) kehrt nach einem Jahrzehnt an seine eigentliche Wirkungsstätte zurück und feiert wieder im Gasthaus in Brinnis, das derzeit von einem jungen Paar saniert wird. So lautet das Motto auch „ Fasching wieder in Schuster’s Haus, unser Dorf feiert in Saus und Braus“. Auch da die Platzkapazitäten etwas begrenzter sind als im Leinesaal Badrina, wo der LBC zuvor feierte, sind beide Abendveranstaltungen am 1. und 8. Februar ausverkauft, Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. Für den Kinderfasching am 2. Februar um 15 Uhr können nur Karten an der Tageskasse gekauft werden.

Manege frei in Biesen

Nicht in den Clubdörfern selbst, sondern auf der Bunten Bühne in Biesen feiert seit Jahren der Carneval-Club Selben/Zschepen (CCSZ). Zu den noch ausstehenden Abendveranstaltungen am 1. und 8. Februar jeweils um 19.30 Uhr erwartet die Gäste wie gewohnt ein Programm aus Tanz und Sketchen, in diesem Jahr ganz nach dem Motto „Willkommen zu Zirkus, Varieté und Manege frei, wir Selben/Zschepener sind dabei!“. Nach dem Programm lädt der DJ natürlich noch zum Tanz. Restkarten kann man mit etwas Glück noch unter 0176 53472125 erwerben.

Zwochau ohne Motto

Beim Zwochauer Karnevalsverein (ZKV) heißt es am 15. und 22. Februar im Gasthaus zur Kugel in Zwochau wieder „ZKV Helau!“. Ein Motto gibt es nicht – da hält sich der Verein traditionell sparsam zurück. Umso freigiebiger ist er beim Augen- und Ohrenschmaus: Als einer von wenigen Vereinen präsentiert der ZKV zu Beginn und zum Ende der Saison ganz unterschiedliche Programme. An beiden Abendveranstaltungen, Beginn ist jeweils 19.30 Uhr, werden zudem die besten Kostüme gekürt. Für den 15. Februar gibt es noch circa 30 Karten unter zkv-karten@web.de. Die zweite Veranstaltung ist ausverkauft. Zum Kinderfasching – ebenfalls im Gasthaus – am 23. Februar um 15 Uhr sind aber wieder alle Kinder und ihre Eltern eingeladen.

Von Heike Liesaus, Christian Kunze, Steffen Brost, Christine Jacob, Mathias Schönknecht, Kathrin Kabelitz, Nico Fliegner und Jana Brechlin