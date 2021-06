Hier kann man in und um Delitzsch regional einkaufen

Delitzsch

Regional einzukaufen ist beliebt. Und seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben regionale landwirtschaftliche Produkte noch mal einen kleinen Boom erlebt. Viele der alltäglichen Lebensmittel können durch regionale Angebote abgedeckt werden. Verbraucher können immer mehr und immer besser entscheiden, ob sie der Frühkartoffel aus Ägypten oder doch lieber der regionalen den Vorzug geben oder ob ihr Frühstücksei wirklich aus einem engen Stall aus irgendeinem anderen Bundesland oder doch lieber aus der Nähe kommen soll.

Doch gibt es inzwischen überhaupt genug Angebote für den regionalen Einkauf? Ja, auf jeden Fall – wie eine Auswahl (die allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt) zeigt:

Marktschwärmerei Delitzsch

Im März hat Delitzsch nach Großstädten wie Leipzig nun auch eine Marktschwärmerei bekommen. Dort gibt es Gemüse, Obst, Fleisch- und Milcherzeugnisse, Eier und vieles mehr von lokalen und regionalen Produzenten. Wichtig: Marktschwärmer-Kunden bestellen vorab in einem definierten Zeitfenster online aus einem im Internet veröffentlichten Angebot, bezahlen ihren Einkauf vorab auch online und können dann die für sie reservierten Waren zum definierten Termin abholen. Der Online-Vorabverkauf endet jeweils am Dienstagabend zuvor, damit die Waren rechtzeitig für den Donnerstag bereitgestellt werden können.

Tessa (7) und ihr kleiner Bruder Philipp (3) freuen sich über ihre Gemüsekiste. Gemeinsam mit ihren Eltern hatten sie das Gemüse im Internet bestellt und konnten es sich bei der Marktschwärmerei vor dem Oberen Bahnhof in Delitzsch abholen. Quelle: Wolfgang Sens

Jeden Donnerstag 16 bis 18 Uhr ist dann der temporäre Bauernmarkt in beziehungsweise vor dem Oberen Bahnhof in Delitzsch geöffnet und können die Bestellungen abgeholt werden. Inzwischen bietet die Marktschwärmerei auch Auslieferungen im Zeitfenster am Donnerstag 18 bis 20 Uhr an. Auch dafür muss bis Dienstagabend vorbestellt werden.

https://marktschwaermer.de

Kartoffelhof Lienig

Im Hofladen Lienig gibt es regionale Produkte. Quelle: Wolfgang Sens

Mehr als „nur“ die Kartoffeln vom eigenen Feld bietet der Kartoffelhof Lienig im Delitzscher Ortsteil Döbernitz in seinem Hofladen an. Das in den vergangenen Jahren stetig mit der Nachfrage gewachsene Angebot umfasst unter anderem auch Eier, Fleisch- und Wurstprodukte, Molkereierzeugnisse, Getränke, verschiedene Honigsorten und einiges mehr. Wo anfangs in erster Linie die eigenen Kartoffeln und Futtermittel vom Hof verkauft wurden, kam vor allen in den letzten zwei Jahren ein Baustein nach dem anderen dazu.

Hofladen, Zum Kartoffelhof 13, geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr, Telefon: 034202 58000, https://www.regionales.sachsen.de/anbieter/details/kartoffelhof-lienig-ihr-hofladen-fuer-delitzsch-und-den-leipziger-norden

Automaten

Eine weitere Möglichkeit, an regionale Produkte zu kommen, stellen verschiedene Automatenlösungen um Delitzsch dar, die am besten mit dem Auto zu erreichen sind – zum Beispiel auf dem Heimweg vieler Delitzscher Pendler. So gibt es in Hohenroda (Luckowehnaer Straße 7) einen Milchautomaten. Auch in Brodau kann direkt am Landgut (Werbeliner Weg 1) täglich frische Milch gezapft werden. Die Rackwitzer Landei GbR verkauft am selben Standort Eier aus dem Automaten. Neu ist ein Regiomat an der Tankstelle direkt an der B 2 in Krostitz (Dübener Straße 23). Dort gibt es Eier, Kartoffeln, Wurstkonserven und mehr.

Die Bedienung all der Automaten, die allesamt fast rund um die Uhr außer nachts zugänglich sind, ist denkbar einfach: Geld einwerfen, Produkt auswählen, das Gewünschte und eventuelles Wechselgeld landen dann jeweils im Ausgabeschacht.

Markt und Abendmarkt

Ein Anlaufpunkt für regionale Waren ist auch der reguläre Delitzscher Wochenmarkt, der immer dienstags und donnerstags von 8 bis circa 14 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet. Unter anderem ist die Landfleischerei aus Zwochau und immer donnerstags die beliebte Leipziger Käserei Lehmann zu Gast. Immer donnerstags verkauft auch Gemüsehändlerin Martina Kroh aus Sachsen-Anhalt ihre frische Ernte.

In der schönen Jahreszeit organisiert die Stadt zudem einmal monatlich einen Abendmarkt mit zahlreichen Direktvermarktern, regionalen Produzenten und anderen – etwa 60 Händler sind vor Ort. Der Bauernmarkt soll auch Pendlern und Berufstätigen, die den regulären Wochenmarkt nicht besuchen können, die Möglichkeit geben, frische Lebensmittel und handgemachte Waren zu erhalten. Die nächsten Abendmärkte sind am 24. Juni, am 22. Juli, am 19. August und am 16. September jeweils von 16 bis 21 Uhr. 

Hofgut Kreuma

Auf dem Hofgut Kreuma im Rackwitzer Ortsteil kann man ein breites Angebot an frischem Obst und Gemüse (natürlich je nach Saison) und Backwaren aus der eigenen handwerklichen Backstube finden. Zudem gibt es weitere Angebote wie Milch- und Fleischwaren. Bio ist Standard auf dem Hofgut, das vor zwei Jahren dem Lobacher Hof und der Ökokiste folgte, als diese nach Leipzig wechselte.

Hofladen, Kreumaer Dorfstraße 29, ​Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag ab 10 Uhr sowie samstags ab 9 Uhr, https://www.hofgut-kreuma.de/hofladen, Telefon 034294 84393

Obsthof Pohritzsch

Der Hofladen bietet saisonal Produkte von Erdbeeren im Juni, Aprikosen im Juni und Juli, Süßkirschen im Juli und August, Pflaumen von August bis Oktober und Äpfel verschiedener Sorten von August bis Juni des darauffolgenden Jahres. Das Sortiment wird unter anderem durch Eier, Nudeln und Honig ergänzt, auch Kartoffeln von Lienigs kann man hier kaufen.

Obsthof Pohritzsch, Dorfring 8a, http://obsthof-pohritzsch.de, Telefon 034954 41145, geöffnet Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr

Was sonst noch möglich ist

Zudem bieten einige Rinder- und Schweinezüchter Waren gegen Bestellung oder auch direkt in eigenen Hofläden an – Bischoffs Hofladen im Krostitzer Ortsteil Kupsal zum Beispiel, allerdings nur von Oktober bis Ostern oder der Rinderzuchtbetrieb Fischer in Pohritzsch.

Auch Supermärkte wie Rewe und Konsum nehmen in ihre Sortimente regelmäßig Erzeugnisse direkt aus der Gegend auf – so gibt es bei Rewe zum Beispiel Kyhnaer Spargel, den man ansonsten auch direkt ab Hof bei den Spargelbauern im Wiedemarer Ortsteil und an einigen Saison-Ständen kaufen kann.

Von Christine Jacob